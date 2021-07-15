台外交部：日本赠送疫苗带给台湾无比温暖与鼓励

日本援赠台湾第三批AZ疫苗近100万剂今天下午已顺利运抵桃园国际机场。台外交部表示，日本自6月4日起，在短期间内迅速援赠台湾三批疫苗，数量共超过330万剂。对于日本政府持续驰援的善心义举与关键协助，外交部谨代表台湾政府及人民再次表达由衷谢意。

据联合新闻网报道，台外交部发言人欧江安表示，台日之间渊源深厚，各项交流频繁密切，长久以来已经建立患难与共、相互扶持的深厚情谊。自从去年疫情爆发以来，双方均面临严峻的威胁及挑战，但台日双方均能互相鼓舞、并肩奋战。

欧江安指出，无论是台湾捐赠日方口罩及防护衣等防疫物资，或是双方合作协助受困海外民众返程等事例，台湾与日本均能相互支援，合作无间，展现双方政府与人民的坚韧情感。

台外交部表示，此次面临全球疫苗供应不及的艰难时刻，日方更以具体行动连续及时伸出援手，带给台湾无比温暖与鼓励，并有效提高台湾民众的疫苗覆盖率，对台湾疫情防治发挥极大助益。日方各界友人的热心奔走及鼎力支援，再度印证台日友谊历久弥坚，足堪国际社会互信合作的最佳典范。

台外交部表示，东京奥运即将举行，本届奥运除展现人类对抗疫情的不屈不挠精神之外，更是象征日本从311东日本震灾迈向复兴的重要里程碑。台湾政府与人民衷心祝福东京奥运顺利成功，同时祝愿全世界早日扫除疫情阴霾，尽速恢复正常生活，经济活动迅速复苏，国际间交流尽早重启。

台外交部说，台日双方均共同体认，彼此互为共享普世价值的重要友人及合作伙伴，在地缘战略及经济贸易等各领域均具有共同利益。台湾至为珍视台日间的坚定友谊，将在既有坚实基础上继续深化台日关系，不断深化双边友好合作永续发展。