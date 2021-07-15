林生斌被实名举报偷漏税 税务部门收到举报材料 

“杭州保姆纵火案”遇难女主人丈夫林生斌被中国名嘴实名举报涉嫌偷税漏税，浙江省杭州市税务部门表示已收到举报材料，会按程序处理。

据《新京报》报道，娱乐圈评论人士、微博大V宋祖德透露，他已向杭州税务部门实名举报林生斌涉嫌偷税、漏税。

宋祖德7月12日发布微博称，已从广州市用特快专递寄出实名举报信给税务局稽查局及公安局经济侦查大队，举报信附上了本人身份证复印件，并在举报信上签名、盖了手印。宋祖德昨天再发微博表示：“杭州税务稽查局答复我，举报材料已经收到，正在按程序办。”

对于宋祖德举报的处理进展，杭州市税务局稽查局税收违法案件举报中心工作人员今天回复称，目前确已收到宋祖德的举报材料，接下来会按规定程序处理。

宋祖德在微博表示，其家人曾购买过林生斌旗下网店的童装，在要求店铺开发票时被拒绝。宋祖德分析，“林生斌的生意规模很大，至少是一般纳税人，需按照增值税率9%至13%纳税，童装成本很低，增值部分大约是营业额的80%，按照六亿网络营业额计算的话，增值部分应该是4亿多，按照13%增值税率，他网上销售需纳税5000万（人民币，下同，约1048万新元）左右。”

林生斌曾在杭州纵火案后成为中国网民心中“真心男人”的典范，但他上个月底突然公布再婚生女的消息瞬间引爆舆论，人设一夜崩塌，随后，其旗下淘宝店“潼臻一生品牌店”下架所有商品。根据微博认证信息，“潼臻一生”的运营主体为杭州乐活几何品牌管理有限公司。

据《税收征收管理法》第63条规定，“对纳税人逃税的，由税务机关追缴其不缴或者少缴的税款、滞纳金，并处不缴或者少缴的税款50%以上5倍以下的罚款”。

经济犯罪领域律师周筱赟分析，宋祖德举报的逃税5000万元的事实如果存在，林生斌就要补缴5000万元税款，最高的罚款是5000万元的五倍，就是2.5亿元。

周筱赟说，《刑法修正案（七）》出台之前，逃税行为达到数额较大就构成刑事犯罪。数额较大的标准是，逃税数额在五万元以上且占应纳税总额的10%以上。不过，2009年的《刑法修正案（七）》增加了初犯免罪规定，如果是第一次被税务机关处罚，“经税务机关依法下达追缴通知后，补缴应纳税款，缴纳滞纳金，已受行政处罚的，不予追究刑事责任。”

周筱赟表示，“宋祖德是实名举报，税务机关必须有所回应。”

至于何时会有调查结果，杭州市税务局稽查局表示，案件调查周期是根据线索的详实情况而定的，查处、审理环节较多，目前给不了具体时间。