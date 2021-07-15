李克强国常会拍桌：无论涉及什么层次一查到底

中国政府网今天（15日）发布一篇中国总理李克强在国务院常务会议上“拍桌”的新闻稿，称审计发现违规倒卖大宗商品、偷逃税款等重大问题，李克强指示说，无论涉及到什么单位、什么层次，要一查到底。

新闻稿称，国务院14日召开常务会议，部署中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改工作。

李克强在会上说，“此次审计发现违规倒卖大宗商品、偷逃税款等重大违纪违法问题线索，这些问题扰乱了正常市场秩序和公平竞争的市场环境，侵害了国家法定税收的基础，情节十分恶劣。”

新闻稿写道，李克强拍着桌子说：“国务院成立专门调查组，无论涉及到什么单位、什么层次，都要一查到底，严肃追责。依法依规该罚的罚、该处理的处理、该抓的抓，绝不容忍、绝不手软。对恶意违法违规的要依法从重打击。对典型案例要公开曝光。”

李克强说，有关部门对2020年度中央预算执行和其他财政支出、国有资产管理等进行了审计，结果已于近期公布，他要求国务院办公厅将整改情况纳入重点督查内容，加强跟踪督办，坚决纠正整改中推进不力、敷衍塞责、弄虚作假等行为。

他还定下“时间表”，要求整改结果在今年10月底前报国务院，并在向全国人大常委会报告后向社会公开。

李克强还强调“坚持政府过紧日子，让人民过好日子“的观念绝不能动摇，“尽管当前财政形势向好，但越是这种情况下越要‘瞪大眼睛’，坚决制止和清理违法违规行为，把宝贵的财政资金切实用到‘刀刃’上。”

他重申，压缩“三公”经费不能放松，已确定的减税降费、稳岗扩就业、金融支持实体经济特别是中小微企业发展等惠企利民政策措施要落实到位，管好用好养老、教育、医疗、住房等民生资金，决不允许侵占挪用。