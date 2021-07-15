下午察：那些等到和等不到东奥的老将们

在全球冠病疫情还拖着长尾巴，似抑未抑的时刻，已经延期一年的东京奥运会终于在跌跌撞撞中于下周（23日）如期举行。

然而，奥运史无前例的非战争原因延迟一年，不仅给主办国日本和东京奥组委带来巨大损失和挑战，也变相缩短了一批老将们的奥运生涯，甚至一些运动员因身体状态无法再等待一年而不得不作出退役的决定。

那些在东京“最后一次”的奥运中国老将们

昨天在北京成立的东奥中国体育代表团总人数达777人，这是中国在境外参加奥运会规模最大的一次。

此次东奥中国体育代表团总人数达777人，是中国在境外参加奥运会规模最大的一次。（新华社）

作为奥运金牌大户，中国乒乓球协会主席刘国梁说，大家付出了五年的努力，对于老队员来说，东京或许是他们的最后一战，希望他们能完成自己的心愿。

随后，《人民日报》在官方微博用九宫格盘点了九名很可能是最后一次参加奥运的名将风采，“上榜”运动员多集中在中国传统优势项目上，如乒乓、跳水、举重等。“东京很可能是他们最后一次奥运”这一话题也冲上微博热搜。

《人民日报》官方微博用九宫格盘点了九名很可能是参加最后一届次参加奥运的名将风采。（微博截图）

在榜单中独占三人的乒乓老将包括31岁的许昕、30岁的刘诗雯，以及33岁的中国男乒队长、现役球员中唯一“大满贯”选手马龙。虽然他们刚过而立之年，但放在乒乓球项目上已属“高龄选手”。

尽管国外也不乏一些“超龄”运动员在奥运赛场上有过卓越表现，如瑞典乒乓选手瓦尔德内尔在39岁高龄还击败了中国名将孔令辉/王皓和马琳，但对于人才储备丰富的中国乒乓队，要长期保持良好的身体状态、避免伤病，并在强手如林的队内选拔中脱颖而出，对老将们来说要付出的更多。

比如马龙，他曾为了延长运动员生涯在2019年做出一个冒险决定：对他饱受伤病的膝盖进行了手术治疗。据了解，这种手术能否成功，成功后他还能不能恢复到超一流的水平，当时都没人敢下结论。而在乒乓球项目中，选择做这种手术的顶尖球员，马龙是第一个。

中国男乒队长马龙曾为了延长运动员生涯对他饱受伤病的膝盖进行了手术治疗。（新华社）

同样受伤病和手术困扰的2019年世乒赛女单冠军刘诗雯，就未能进入本届奥运女单名单。好在去年底复出参赛的她仍可以和同为“老将”的许昕联袂出战首次入选奥运项目的混双比赛。

2019年世乒赛女单冠军刘诗雯同样深受伤病和手术困扰。（新华社）

同样需要克服伤病的“老将”还包括30岁的跳水选手施廷懋、36岁的举重队吕小军以及34岁的跆拳道队吴静钰等。

除了伤病，这些老将为了力保奥运，往往还得根据身体状况战略性地放弃其他比赛。

中国短跑核心人物苏炳添上月在全国田径锦标赛100米决赛时，就因起跑后发现脚有些发硬，没有完全发力，仅凭11秒50排名第六。

中国短跑核心人物苏炳添因避免奥运前夕受伤而在全国比赛中没有完全发力。（法新社）

32岁的苏炳添在随后的采访中表示在这个时候要以避免受伤为主，“防伤防病为主，因为自己经历了太多，对我来说作为一名老将也没有太多资本让我去挥霍，所以我要珍惜好自己的身体，比赛的话健康会参加，但伤病是没办法的。”

此外，屡传“最后一次集训”的中国女排“最佳副攻”颜妮因为在队内一直无法找到合适的接班人，而一再推迟退役时间。

原本只想撑到2020年奥运会的颜妮，因为疫情延期，已经34岁的她不得不再苦撑一年，或在今年奥运结束之后退役。

现年34岁的中国女排队员颜妮因为一直无法找到合适的接班人而一再推迟退役时间。（互联网）

等不到奥运延期选择退役的名将

通常，运动员以奥运为训练目标，往往是奥运会结束后才会涌现老将退役潮。但此次奥运会被迫延迟一年，一些老将因为身体等各种原因，无法像颜妮一样再撑上一年，他们在去年得知奥运延期时就选择了退役，其中就包括原本还想征战自己第五次奥运之旅的中国羽毛球选手林丹。

林丹近年虽多次遭遇“一轮游”，被认为是状态急速下滑，但他在2019年4月的马来西亚公开赛上几乎场场打满三局，最后还战胜队友谌龙夺冠，又让球迷重燃希望。



原本想再次征战奥运的中国羽毛球选手林丹在东奥宣布延迟一年后选择退役。（中新社）

然而，当东奥会宣布延期一年，当时已经37岁高龄的林丹随后宣布于当年10月退役。

同样在去年宣布退役的还有日本羽毛球奥运首金女双名将高桥礼华，她坦言东奥会推迟，但自己无法再坚持一年的训练。“进入2019年以来，我一直无法取得理想的成绩，奥运会推迟后，我感觉心理和身体都很难挺过这一年。”

东奥会的延期对许多老将的职业生涯都造成了冲击。曾是上届奥运会男子100米自由泳亚军的比利时选手蒂默尔斯坦言，奥运会推迟一年，自己已无法再坚持下去。

韩国女排主力自由人金海兰、丹麦羽毛球名将彼得森等多位运动员都因相似原因做出退役决定。

其他原因放弃东京奥运的名将

四枚奥运金牌得主、网球女将小威廉姆斯上月宣布放弃参加可能是她最后一次的东奥会，理由是东奥会不接待海外观众，包括运动员的家庭成员，而她无法做到在整个赛事期间都远离自己的女儿。

网球女将小威廉姆斯上月宣布放弃参加东奥会。（法新社）

不过，有报道称，疫情只是让这些网球职业选手又多了一个拒绝奥运会的理由。和其他奥运项目不同，对于职业网球以及高尔夫选手，没有积分与奖金的奥运会本来就如同鸡肋，在密集的巡回赛赛程中参加奥运，还有增加受伤的风险。

此前，包括纳达尔、蒂姆在内的一众网球选手都确认将缺席本届奥运会。

东京奥运对运动员的挑战

备战时间拉长

四年的备战周期已经成为奥运运动员的一种习惯。但因为疫情而延迟一年，这种习惯被打破，备战周期被拉长到了五年。

这使得原本训练预期是在2020年达到顶峰竞技状态的选手，不得不调整到2021年。这种变化和调整对选手的身体状态和心理状态都有极大挑战。

备战场地限制多

疫情也给选手争取奥运参赛资格增加了难度。在去年疫情暴发初期，中国参赛运动员就采取了提前出国、国外训练、绕道参赛等方式，以确保参加重要的奥运资格赛、积分赛。

也因为疫情，中国选手去年备战东奥会的主要方式都是封闭训练。据报道，中国游泳选手汪顺去年很长一段时间都在千岛湖国家水上训练基地封闭训练，对于这样长时间、大强度的训练，他颇为感慨：“真的除了训练好像没有其他事情。”

赛事规则因防疫改变

中国乒乓球协会主席刘国梁日前受访时透露，因为疫情的影响，此次奥运乒乓球比赛不允许球员用手或者毛巾接触球台，不允许运动员吹球。所以备战时，球队想尽办法磨炼球员抗压、抗干扰能力。

因为疫情的影响，此次奥运乒乓球比赛不允许球员用手或者毛巾接触球台，不允许运动员吹球。（互联网）

但对于不少运动员而言，擦球台和吹球都已经是下意识的习惯。据报道，在之前的奥运模拟赛上，马龙就因为用手触摸球台吃到了两张黄牌。

刘诗雯也说，一开始会不适应，但是奥运会既然有这样的规定，那自己必须适应和遵守。

除了赛场内，东奥会对于运动员在赛场外的行为也有着明确的限制。主办方要求运动员“除了吃饭、睡觉、训练和比赛时间外，确保始终戴着口罩”。

值得注意的是，如果运动员在参赛过程中感染冠病，将不会被取消比赛成绩，而是会获得相应的保底成绩。例如，一名选手闯入金银牌争夺战，但被查出感染，那么这名选手也能获得决赛中所保底的一枚银牌。

中国夺冠项目展望

中国代表团此次共报名参加除冲浪、棒垒球和手球之外的30个大项225个小项的比赛，为境外参赛小项最多的一届。

作为中国军团在奥运会上的传统优势项目，跳水、举重、乒乓球、羽毛球、射击、体操目前保持较高水准，毫无疑问，他们仍是中国军团夺金的中坚力量。

不过，中国想在本届奥运奖牌榜上坐二望一，除了保持上述“六大王牌”的优势外，还需要在田径、游泳、跆拳道、击剑等潜在优势项目上有所突破。

在田径方面，也是“老将”的20公里竞走选手刘虹是否能蝉联冠军值得关注。而在游泳方面，由于孙杨被禁赛，中国队实力打折，要想超越上届表现难度颇大。

中国女排此次是否可以成功卫冕奥运冠军倍受关注。（中新社）

至于倍受瞩目的三大球项目，中国男篮、男足、男排均止步于预选赛，这也是自1984年洛杉矶奥运会以来首次男子三大球集体缺席。女子项目中，郎平率领的中国女排是否可以成功卫冕，最受关注。