美副国务卿亚洲之行未见访华行程

美国国务院昨天（15日）宣布，美国副国务卿谢尔曼下周将访问日本、韩国和蒙古，但没有提到中国。

香港《南华早报》早前引述消息人士称，谢尔曼（Wendy Sherman）下周将访问中国，并将在天津会见中国外交部副部长谢锋。两人将讨论美国国务卿布林肯和中国外交部长王毅会晤的可能性。

报道称，这次会面被视为为美国总统拜登和中国国家主席习近平进一步接触铺平道路的关键。

谢尔曼的行程公布后，消息人士告诉路透社，华盛顿准备在今天以北京打压香港民主的为由，制裁七名香港中联办官员，并向在香港营商的国际企业发出警示。

这将是谢尔曼不到两个月内第二次访问亚洲。她曾在5月底和6月初访问印度尼西亚、柬埔寨和泰国。

英国《金融时报》则引述消息人士报道，美国是在中国拒绝让谢尔曼与中国副外长乐玉成会面后，暂停谢尔曼前往天津的计划。不过，中国也提出由分管美大和拉美地区的另一名副外长谢锋与谢尔曼会面。

报道称，美国认为，谢尔曼的访问可能是布林肯访华的垫脚石，而布林肯访华将为10月在意大利举行的二十国集团（G20）峰会上，中美两国领导人首次会晤奠定基础。

报道也称，国务院虽然没有说到谢尔曼会前往中国，但谢尔曼计划在访问日韩蒙三国之后访华。美国国务院官网发布的新闻稿称，谢尔曼日韩蒙三国之行将在本月25日结束。

