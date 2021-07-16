北大教授：限制未打疫苗者出行违背法治原则

中国一些地方宣布，原则上不允许未接种冠病疫苗人员进入重点公共场所。北京大学教授沈岿认为，这类强制措施违背了法治原则。

《中国新闻周刊》昨天（15日）在微信刊登了北京大学法学院、北京大学宪法与行政法研究中心教授沈岿的文章。沈岿认为，地方上限制未接种疫苗者进出重点场所的文件，虽然并没有声称要强制实施全员接种，“但媒体和舆论认定其为变相强制是正确的。”

沈岿指出，在这些文件中列出的重点公共场所中，有的已经成为民众生活的基本组成部分，如超市、商场、车站，是日常生活必须去的场所，有的即便不是所有人都会去的地方，如学校、图书馆、养老院，可把它们全部叠加计算在内，几乎可以覆盖所有人。

他说：“这就意味着，未接种疫苗者在该政策之下将会面临生活工作的各种障碍，如果还不能说寸步难行的话。民众唯有接种，才能避免这些障碍。这不是变相强制施种，又是什么？”

沈岿指出，即使是在传染病暴发、流行时，县级以上地方政府或其卫生健康主管部门需要采取应急接种措施的，也是必须依照法律、行政法规的规定，他们本身没有权限作出强制施种或变相强制施种的决定。

沈岿也称，这种变相实施强制接种疫苗的措施，直接或间接限制了人身自由（未接种不能进入超市、商场、酒店等）、受教育权（未接种不能进入学校）、享受医疗卫生的权利（未接种不能住院治疗）、进行文化活动的自由（未接种不能进入图书馆或文化娱乐场所）等宪法规定的公民权利。在强制接种冠病疫苗没有成为一项合法要求的情况下，这些限制措施的执行都是没有法律依据的。

沈岿强烈呼吁各地已经发布相关文件的应当撤回，尚未发布类似文件的地方不应群起效尤。他说：“新冠疫苗是否需要强制接种，必须由中央充分听取专家和公众意见，理性分析必要性、可行性，经过严格的法定程序，才能作出相应的决策。绝对不能容许地方违法出台相关文件进行强制或变相强制接种。”