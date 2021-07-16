林郑：夏宝龙提出积极筹备基本法23条立法

全国港澳研究会今早（16日）举办围绕《香港国安法》的专题研讨会，港澳办主任夏宝龙在会上发表讲话。出席研讨会的香港特首林郑月娥称，夏宝龙提出积极筹备香港《基本法》第23条立法。

据香港01报道，出席研讨会的香港特首林郑月娥随后引述夏宝龙的话公布，中国中央政府对香港管治者提出五项主要要求：第一、完善有关国安法制，包括《基本法》第23条立法、完善其他现有法律，并举例称个人私隐修例也是其中之一；第二、做好涉嫌犯下国安法人士案件的检控、执法工作。

第三、按国安法加强指导、督促、管理不同机构的工作，包括学校、大学、传媒、社交媒体等；第四、按国安法推动全社会认识国安法的教育工作；第五、办好未来三场选举。

不过，报道引述消息人士称，夏宝龙在会上对管治者提出七点要求，包括两点政治要求和五点能力要求，并说林郑暂未提及两项政治要求。

消息人士也透露，夏宝龙同时对欧美政客发出警告，批评他们粗暴践踏国际法、干涉中国内政，以及对中国官员作出毫无意义的制裁。

这个研讨会在北京、香港、澳门三地以连线方式举行，林郑月娥、政务司司长李家超、财政司司长陈茂波、保安局局长邓炳强，和中联办主任骆惠宁等人陆续抵达举办研讨会的港丽酒店。消息人士称，中国大陆、香港和澳门三地约300人出席这项活动。