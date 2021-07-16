中国监管机构将要求房产商每月披露商票发行细节

三名消息人士指出，中国监管机构希望房地产开发商在月度报告中披露公司的商业票据(CP)发行细节。中国房地产公司运用发行商票管道筹资的情况快速增加，在经济放缓之际，监管机构此举是遏制房地产行业债务不断膨胀的举措之一。

据路透社报道，房地产开发商是商业票据的发行主力，2020年整个商票市场新发行达3.6万亿(兆)元人民币(5,560亿美元)，较上年大增20%。

商业票据不计入付息债务，房地产业通常将商票作为向建筑供应商承诺在未来特定日期付款的应付款项，期限通常为一年以内。供应商有时会在商票到期之前以较小折扣在二级市场出售。

但是，房地产开发商越来越多地使用商业票据来筹集资金。

当局推动加强监管正值市场上出现了越来越多开发商逾期偿还的情况，其中包括中国恒大、华夏幸福和蓝光发展。中国恒大借款880亿美元，是负债最重的开发商。

此外中国政府也在寻求解决开发商在银行贷款和债券发行等通常融资渠道之外的无节制借贷问题，以遏制金融风险。

一位开发商表示，监管机构希望提高透明度、了解开发商发行商票的目的以及他们是否充分披露了手中持有的商票规模。这名开发商了解围绕拟要求业者每月披露所有未到期商票的讨论情况。

由于未获授权对媒体发声，这名开发商拒绝具名，知悉这一新要求的另一名开发商和金融服务业消息人士也不愿具名。

中国人民银行未回复置评请求。

中国房地产市场已经从疫情冲击中迅速反弹，引发金融风险与行业过热疑虑。政府在去年底开始加大房地产行业调控，手段包括限制借债。

根据中国人民银行和住房城乡建设部去年末实施的一项试点计划，包括恒大在内的12家大型开发商必须每个月向监管机构披露来自银行、债券市场和表外项目等渠道的债务状况，但这并不包括商业票据。

业内官员表示，许多本地金融机构也持有这些商业票据，其中一些机构将这些票据打包成信托和理财产品，出售给散户投资者。

“这是一个法律漏洞，”上海融盈律师事务所主任律师朱鑫鹏表示。他目前在一些延迟付款案件中担任基金和财富管理公司、银行、经纪行、散户投资者等商业票据持有者的代表。

朱鑫鹏说，某些案例涉及到的被告将商票打包成理财产品，出售给散户。

恒大是最大的商业票据发行方。文件显示，2020年底，旗下最大事业体恒大地产的商业票据总额为2,057亿元人民币(320亿美元)，较2019年增加24%，较2015年增加390%。

分析师称，香港上市的恒大未偿还票据实际规模可能还要大得多，因并非所有的商业票据都整合进其控股公司的财务报表中，而且旗下其他部门也发行商业票据。

恒大回复路透称，只有“极少量”未及时兑付的商业票据。公司还表示，没有签发予关联公司的商业票据是用作融资用途的，而且也不清楚任何票据被打包为理财产品的情况。

恒大上月初承认个别项目公司存在极少量商票未及时兑付，但正在安排付款。尽管如此，该消息还是导致其股票和债券遭遇抛售。

恒大未来两年到期的在岸和离岸债券目前收益率分别为35%和23%。

据商业票据交易平台微票宝网站，恒大旗下的恒大园林的商业票据周二售价比发行价低36%。恒大园林负责恒大地产集团全国项目的园林设计、采购、施工及养护工作。其他开发商的商业票据平均售价比发行价低20%。