河南烟草公司一线生产工作众多硕士学位者申请

中国河南一家烟草公司发布一线生产招聘启事，只要求大学本科以上的学历，却吸引众多持硕士学位的民众申请，公司也因硕士学位者太多，而只能择优录取。

据中国《大河报》今天（16日）报道，河南中烟发布的2021年度大学生招聘拟录用人员公示名单显示，公司一共招聘149人，而“一线生产操作岗”录取的135人中，除了中国人民大学、武汉大学、郑州大学、河南大学等“985”“211”或“双一流”高校，还吸引了英国、美国以及中国农业科学院研究生院等国内外高校、科研院所的硕士研究生。据统计，135人中硕士学历达41人，占录取总人数的30%。

中国网民对此事的关注点主要在于，名单中拟录用人员的毕业学校、学历与录用岗位“一线生产操作岗位”之间的强烈反差。 一名网民说：“一名硕士研究生甚至是‘海归’硕士，到一个卷烟厂做一名流水线工人，这是不是‘大材小用’了？做这一类工作，根本用不到太高的学历。”

河南中烟的一名一线工作人员介绍，卷烟厂的一线生产操作主要包含“制丝”和“卷包”两个内容，都由操作工来做。一般来讲，无论哪个岗位，只要进入卷烟厂，必须先从一线工人做起，了解制烟工艺过程，其中主要的工作，就是将烟叶制作成对外销售的香烟。

这名工作人员也说，以前生产一线的工作人员大多是大专、本科，但这些年，工人的学历确实有了大幅度提升，而这种变化与卷烟厂的工资待遇好有很大的关系。由于卷烟厂的配额生产制度，加之福利待遇好，这导致不少名牌大学，甚至高学历人群争相竞争。

一名在另一家卷烟厂工作八年的员工则说，并不是所有卷烟厂的工资待遇都好。一般而言，当地生产烟叶的卷烟厂，原料充足，卷烟配额量大，生产任务量大，效益好，工人工资也就高。例如，郑州、洛阳、许昌等地的卷烟厂，效益相对较好，工人的收入也自然会高。

河南中烟一名不愿透露姓名的工作人员透露，公司除了技术研发、市场营销、专业管理岗等个别岗位，要求硕士研究生以上学历外，一线生产操作岗位招聘要求均是本科以上。他说：“一线生产岗位，大多不需要太高的学历。招聘时要求是本科，但不少研究生也报名了，当然是择优录取了”。按照这名工作人员的说法，烟草行业的岗位，由于工资高、待遇好，有些岗位甚至比公务员还难考。