李克强与巴总理通话：务必将恐袭凶手绳之以法

中国国务院总理李克强16日上午在中南海紫光阁应约同巴基斯坦总理伊姆兰·汗通电话。李克强要求巴方动用一切必要手段，认真、负责、准确查明事实真相，务必将恐袭凶手绳之以法。

据新华社报道，伊姆兰·汗首先就日前在巴发生恐怖主义袭击事件，造成中方人员重大伤亡向中国政府表示诚挚慰问，向遇难人员家属深切哀悼，并通报了巴方阶段性调查进展和善后工作情况。

李克强对巴方在事件发生后迅即开展伤员救治和事故调查表示谢意。李克强强调，人命关天，中国政府高度重视在海外中国公民和机构的安全。当务之急是全力救治伤员，最大限度减少伤亡，做好遇难人员善后工作。中方工作组已抵巴，愿同巴方密切配合，希望巴方为工作组提供协助，动用一切必要手段，认真、负责、准确查明事实真相，务必将恐袭凶手绳之以法。李克强希望巴方采取切实有效措施加强对在巴中方人员和机构的安全保护，全力防止类似事件再次发生。

李克强指出，当前国际和地区形势复杂深刻变化。中方高度重视中巴关系，中巴是全天候战略合作伙伴，中方愿同巴方加强战略沟通和协调，深化务实合作，维护地区和平安全，更好造福两国人民。

伊姆兰·汗表示，巴方正在夜以继日、全力以赴救治伤员，将不遗余力彻查事件真相，尽快将真凶绳之以法。巴方愿通力支持配合中方工作组开展工作。

伊姆兰·汗强调，巴方高度重视在巴中方人员和机构安全，已经并将继续加强安全保护措施，以确保巴中合作项目安全顺利运行。