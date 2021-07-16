消息：中国仍就美副卿访华做准备

美国官方公布副国务卿谢尔曼的亚洲之行，虽然谢尔曼未如外界预测将访问中国，但是消息人士透露，中国仍然为本月较迟时候在天津接待谢尔曼做准备。不过，中美双方正就礼仪细节争论，也未做好准备，正式公布会面信息。

据香港《南华早报》今天（16日）报道，消息人士称，美国仍安排谢尔曼（Wendy Sherman）在东亚三国之行结束后访问中国，而美国方面想要确保谢尔曼能直接与高层决策者接触。

消息人士说：“中美双方目前正在讨论会面细节，目前仍然安排此次会面。”

报道称，中美对会面细节的争论，显示了美国相信，他们在与中国方面会面时，需要有牢固的立足点（strong footing）。消息人士透露，中国方面正在做必要的准备以举行此次会议，但双方只会在所有的细节都敲定后，才共同宣布她的访华行程。

美国国务院昨天宣布，谢尔曼将在7月18日至25日前往日本、韩国和蒙古。报道称，如果谢尔曼的访华之旅最终成行，谢尔曼也会在访问了日韩蒙三国后前往中国。

消息人士透露，中国计划让副外长谢锋与谢尔曼会面。报道称，为体现中国的诚意，外长王毅也会谢尔曼会面，但美国希望谢尔曼有更多与中国国家主席习近平核心圈子接触的机会。

报道也称，美国预计就香港问题对一些中国官员进行新制裁措施，而此举将使双方官员会面的谈判工作进一步复杂化。美国一旦展开上述制裁行动，北京肯定会以同样方式做出回应。

英国《金融时报》早前也消息人士称，在中国拒绝让美国副国务卿谢尔曼与中国副外长乐玉成会面后，美国暂停谢尔曼前往天津的计划。不过，中国也提出谢锋与谢尔曼会面。