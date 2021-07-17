中国灭活疫苗正式获批3-17岁紧急使用

中国冠病灭活疫苗正式获批在3-17岁年龄段开展紧急使用。

中国国药集团昨天（16日）宣布，经国务院联防联控机制有关部门组织论证，国药集团中国生物北京生物制品研究所灭活疫苗已获批在3-17岁人群中紧急使用。

据“中国生物”微信公号消息，国药中生疫苗3-17岁年龄组目前已在河南完成I/II期临床试验。3-17岁人群免后中和抗体阳转率为100%，中和抗体GMT和阳转率与成人组相比无显著性差异；接种后安全性良好，不良反应主要为发热和接种部位疼痛，严重程度以1级为主，未见严重不良反应；不良反应发生率随接种剂次增加而逐渐降低。

国药中生称，继成人使用之后，国药中生继续开展了3至17岁人群的扩大临床试验，六万余人安全性和有效性数据通过专家论证，疫苗正式获批在该年龄组紧急使用。

中国近期疫苗接种速度加快，但一些地方陆续发布通知出台政策，将疫苗接种与人员出行、就医，甚至是学生就学挂钩等，引发争议。

据中国央视报道，中国国家卫健委疾控局对此最新表态称，疫苗接种遵循“知情、同意、自愿”的基本原则。

疾控局表示，对于个别地区出现的对未接种疫苗群体的限制通知，国家卫健委疾控局已经关注到，并已及时予以指导和规范。

疾控局还说，对于使用强制手段接种疫苗的现象，国家卫健委一直重视。国务院联防联控机制新闻发布会今年4月11日曾表示，个别地方在疫苗接种工作中出现了简单化，甚至一刀切的情况，这种做法必须纠正。