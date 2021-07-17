美国制裁七名香港中联办副主任

美国财政部周五宣布对七名香港中联办副主任实施制裁，包括陈东、何靖、卢新宁、仇鸿、谭铁牛、杨建平和尹宗华，被列入制裁名单的人士在美资产将被冻结。

据路透社报道，美国国务卿布林肯发表声明说，中国官员过去一年有系统地破坏香港民主制度、推迟选举、取消当选议员资格，逮捕了数千名不同意政府政策的港人。

布林肯说，面对北京过去一年扼杀香港人民主愿景的决定，美国采取行动，并明确发出美国坚决与港人站在一起的讯息。

另外，美国政府昨天也向企业发出公告，警告在香港运营和活动存在风险，指中国加大对香港的控制，为“一国两制”划上句号，但没有下令企业要缩减投资或离开香港。

公告由美国国务院、商务部和国土安全部发出，提醒在香港的美国企业，受到《香港国安法》等香港法律的约束，面临没有合理理由的电子监控，以及将公司和客户数据交给当局的风险。企业应该意识到与受制裁个人或实体接触的潜在后果，并警告可能因遵守美国和其他国际制裁而面临中国报复。

中国外交部发言人赵立坚昨天回应美国将制裁数名中国官员的消息时强调，中国政府反对美方干涉香港事务的决心坚定不移。

他表示，香港事务纯属中国内政，任何外国无权说三道四、横加干涉，中国将视美国措施作出坚决有力回应。

美国在去年8月已宣布制裁包括香港特首林郑月娥在内的11名陆港官员，指他们破坏香港自治、限制言论和集会自由，今年1月又再次宣布对六名与执行香港国安法有关联的陆港官员实施制裁。

中国国务院港澳办主任夏宝龙昨天在全国港澳研究会的网上专题研讨会对欧美放话，指他们对中国作毫无意义的制裁，只会激起中方的愤怒及蔑视。