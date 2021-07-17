中国外交部驻港公署：美国的制裁和警告蛮横之极、无理之极

针对美国政府向企业发出“商业警告”提醒在香港运营和活动存在风险，并制裁中央驻港机构官员，中国外交部驻港公署发言人表示坚决反对和强烈谴责，指出美方有关霸凌行径蛮横之极、无理之极，严重违背国际法和国际关系基本准则，赤裸裸干预香港事务和中国内政，包括香港同胞在内的全体中国人民绝不接受，必将坚决反击。

根据“外交部驻香港特派员公署”公号消息，发言人通过以“中方不怕鬼、不惧压、不信邪”为题的声明表示，国安法实施以来，香港社会秩序恢复，法治原则彰显，发展重回正轨，香港居民依法享有各项权利自由，外国在港投资者迎来更加安全、稳定、可预期的营商环境，包括美驻港企业在内国际持份者的合法权益得到更好保障。不久前国际货币基金组织发表报告再次肯定香港国际金融中心地位。

发言人说，美方无视中方反对和商界呼声，一意孤行炮制所谓“警告”，荒腔走板唱衰香港前景，危言耸听恐吓在港外国投资者，其担心香港营商环境是假，企图破坏香港繁荣稳定、危害中国国家安全、阻挠中国发展是真。美方的卑劣图谋令人不齿，绝不会得逞。

发言人指出，美方一再搬出制裁等卑鄙伎俩向中方施压，蛮横干预香港事务和中国内政，粗暴践踏国际法和国际关系基本准则，再次暴露了“美式霸凌”、“美式双标”的穷凶极恶、自大狂妄。美方行径逆历史潮流而动，这种施压制裁的不义之举再多再滥都不过是废纸一张，阻挠不了“一国两制”行稳致远的坚定步伐和中华民族不可逆转的复兴大势。

发言人说，中国共产党已迎来百年华诞，中国被外来势力欺负、压迫、奴役的日子已经一去不复返了，谁还妄想这样干，必将在14亿多中国人民用血肉筑成的钢铁长城面前碰得头破血流！国际社会有识之士一定会坚定反对美方霸权主义和强权政治，坚定站在正义这一边。

发言人表示，中国已全面开启建设社会主义现代化国家新征程并全力推进实施“十四五”规划和粤港澳大湾区战略，随着国安法实施和完善选举制度落地，香港国际金融、贸易、航运中心地位更加稳固，法治和营商环境更加优良，社会氛围更加和谐，“东方之珠”必将在融入国家发展大局中绽放更耀眼的光芒。相信任何不持偏见的国际投资者都将从香港实际和自身在港利益出发，作出客观判断和理性选择。

发言人最后强调，香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政，香港繁荣稳定不容破坏。中国敦促美方悬崖勒马，立即停止反中乱港的政治图谋，停止肆意挥舞制裁大棒的霸凌行径，停止以任何方式干预香港事务和中国内政。对美方肆意妄为，中国人民必将给予迎头痛击。

另据香港电台报道，香港特区政府今天也批评美国政府对香港情况作出完全荒谬和毫无根据的指控，强调《香港国安法》的实施巩固了香港作为国际金融和商业中心的地位，并强烈谴责美国对七位中联办副主任实施制裁。

港府在一份声明中说，美国发出的商业警告，试图制造恐慌情绪，再次证明其在霸权主义驱动下的虚伪和双重标准，美方举动的主要受害者其实是美国企业和以香港为家的美国公民。

声明还说，在《香港国安法》下，香港的国际金融中心地位没有半点动摇。过去一年，香港新股集资额超过5000亿港元（下同，873.5亿新元），比对上一年增加超过五成。港元市场去年录得资金净流入，单在去年7月《香港国安法》实施后至10月期间流入港元体系的资金就超过3000亿港元。目前香港银行体系的总存款额比去年增加超过百分之五；香港去年底的基金管理资产净值亦比2019年年底增加大约两成。

美国财政部周五宣布对陈东、何靖、卢新宁、谭铁牛等七名香港中联办副主任实施制裁，被列入制裁名单的官员在美资产将被冻结。

此外，美国政府昨天也向企业发出公告，警告在香港运营和活动存在风险，指中国加大对香港的控制，为“一国两制”划上句号。