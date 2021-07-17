张忠谋APEC提台湾望加速获取疫苗 美国未回应

台积电创办人张忠谋昨天代表台湾出席亚洲太平洋经济合作组织（APEC）的“非正式领袖闭门会议”，他于会后记者会中表示，在会议致词时他提到台湾希望加速取得更多疫苗，以及包括半导体芯片在内的自由贸易原则疫后应推动，不过接续发言的美国没有任何反应。

根据联合新闻网报道，台湾总统蔡英文日前表示，将请张忠谋透过昨晚的“非正式领袖闭门会议”表达两项主张，分别是期许APEC组织就成员体公平、迅速取得疫苗做更多的努力；以及面对疫后时代的挑战，APEC成员也应携手合作，秉持自由贸易的精神与原则，对全球复苏做出贡献。

张忠谋昨晚结束闭门会议后于总统府举行记者会表示，他在会议中致词时有提到，台湾仍然需要更多疫苗，而且要更快取得，其他APEC成员也需要帮助，需要向拥有生产超过所需的APEC成员寻求协助，并针对疫后经济复苏， 敦促APEC会员在考虑国家安全需要后，进行彼此间与全球的自由贸易。

对于媒体提问，其他成员是否有针对他的发言表达不同意见，张忠谋回应，“一共21个会员发言，我是第18个，我发言之后只有三个会员发言，我没有听到这三个会员对我发言有任何反应”，他还透露，“这三个会员其实也包括美国”。

台湾国发会主委龚明鑫则表示，对于疫苗如何更公平、快速取得，让疫情可以获得控制，很多领袖都有提到，有些会员也愿意做一些分享，但不能透露国别，至于自由贸易的部分，也有几位领袖提到疫后要尽速恢复跟推动。

此外，对于张忠谋致词时提及半导体芯片自给自足趋势，有无其他领袖特别针对台湾发表意见，张忠谋则表示，“没有”，但他说，贸易自由有很多领袖以不同形式(提到)。

对于台积电、鸿海永龄基金会争取购买BNT疫苗，台积电多次被传是政府找上他们买疫苗，态度并非主动，张忠谋则说，他已经退休，关于台积电的问题他不能回答。

