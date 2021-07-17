台外交部回应“与斯洛伐克关系或有突破”：合作很密切

台湾和斯洛伐克的关系据报将有进展，月底将签署司法互助协议，9月将有斯国代表团搭政府专机赴台访问；台湾外交部今表示，乐见台斯双方自2003年相互设处以来关系不断持续深化，彼此也都有继续拓展双方在各项领域合作伙伴关系的强烈意愿。

根据联合新闻网报道，外交部表示，台斯双边各项领域的合作十分密切，无论公私部门都有许多友好的互动。未来外交部将与台湾政府各相关部会以及民间企业组织继续共同努力，透过各种途径及方式，与台湾在中欧地区的忠实好伙伴斯洛伐克发展更为紧密且互利互惠的关系。

斯洛伐克前天官方宣布，将向台湾捐赠1万剂冠病疫苗，作为台湾曾在疫情初期向斯洛伐克捐赠70万片口罩的回报。这是继立陶宛之后，第二个向台湾捐赠疫苗的欧盟成员国。

外交部对此表示，台湾疫情5月警戒升级时，斯洛伐克就主动向台驻斯洛伐克代表处表达捐赠我方疫苗意愿，外交部对于斯洛伐克政府的真诚友谊及慷慨善意，表达由衷感谢。

外交部还说，斯洛伐克不仅对台湾十分友善，台斯双方也在各个不同领域合作密切，同样坚持民主、自由及尊重人权的普世价值。捷克参议院议长维斯特奇尔去年8月底率团访台遭北京威胁时，斯洛伐克总统恰普托娃（Zuzana Čaputová）第一时间发言力挺，在公卫议题方面，斯洛伐克自去年10月起即将台湾列入绿色安全名单，是欧盟第一个对台湾民众入境免除隔离检疫的成员国，凸显斯洛伐克对台湾防疫成果的肯定。

