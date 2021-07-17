报告：中国过半成年人超重或肥胖

健康中国行动推进委员会专家咨询委员会委员孔灵芝昨天在中国国家卫健委新闻发布会上援引《中国居民营养与慢性病状况报告（2020 年）》关键数据指出，有超过一半的成年居民超重或肥胖，其中六岁至17岁以及六岁以下儿童青少年超重肥胖率分别达到 19% 和 10.4%，呼吁对超重肥胖问题须引起高度重视。

根据新华社报道，孔灵芝指出，中国城乡各年龄组居民超重肥胖率继续上升。肥胖既可以独立称为肥胖症，又是心脑血管疾病、糖尿病、部分癌症等严重影响中国居民健康的慢性非传染性疾病的独立危险因素，具有成因复杂、影响范围广、涉及领域多、防控难度大等显著特点，是影响全人群、贯穿全生命周期的健康问题。

目前中国已将实施慢性病综合防控战略纳入《“健康中国 2030”规划纲要》，将合理膳食和重大慢病防治纳入健康中国行动，进一步聚焦当前国民面临的主要营养和慢性病问题。

做好肥胖防控，不仅要做好医疗卫生系统内部的小循环，更要做好全社会共同行动的大循环。孔灵芝表示，在加强健康中国行动现有专项行动推进的基础上，要着力对影响全人群、全生命周期的重要威胁因素和健康问题进行专题研讨，做出更细致的安排。抓住重点人群，落实重要举措，寻找超重肥胖防控的突破口，由专门的机构牵头，建立跨部门协作机制，强化超重肥胖防控。



针对儿童青少年肥胖问题，中国疾控中心营养学首席专家赵文华在几天前举行的国家卫健委新闻发布会上提示：“特别要引起我们注意的是六岁以下儿童超重肥胖的问题，目前农村已超过城市。”

赵文华表示，技术方面，国家卫健委已定期开展居民营养与健康状况监测，实时掌握儿童青少年超重肥胖的变化。国家也实施了农村义务教育学生营养改善项目，除了关注身高、体重和控制贫血等指标，也重点强调要做好超重肥胖预防工作。个人、家庭层面也要积极行动起来，比如，家长要帮助孩子从小培养良好的饮食习惯，开展充足体育运动，尽最大努力减少静态行为时间，少看屏幕，不喝或少喝含糖饮料等。