消息：美副国务卿或在亚洲行最后一站访华

美国国务院一名高级官员昨天表示，美国正在与中国沟通，商讨如果一切安排妥当，美国副国务卿谢尔曼(Wendy Sherman)可能在即将展开的亚洲之行最后一站访问中国。

根据路透社报道，美国国务院周四宣布，谢尔曼将于下周（18日至25日）访问日本、韩国和蒙古，但没有提到会在中国停留。

一名不愿透露姓名的官员表示，谢尔曼的行程安排中有访问中国的余地，如果要增加访问地的话，中国将被安排在她的亚洲之行最后一站，有关朝鲜的问题将被列入议程。

“对于每一次这样的(访问)，我们都非常努力地与每个国家敲定一系列安排....我们正在与中国进行这样的协商，”这名官员表示。

上述官员还指，目前是美中关系一个“具有挑战性的时刻”，但他补充说，如果与北京的接触是“实质性的、重要的”，华盛顿对这种接触始终持开放态度。他还说，毫无疑问，在朝鲜问题上想要取得进展，需要同中国进行合作。

这名官员还指责中国以一种“非常政治化和交易性”的方式处理疫苗问题。

当被问及如何描述中美之间的信任程度时，这位官员表示，目前双边关系并不在于信任，“这个问题很复杂。我认为此刻用信任来描述是不合适的。它关乎我们可以共同做些什么，以及我们将如何处理一种非常复杂的关系”。

香港《南华早报》早前引述消息人士称，谢尔曼下周将访问中国，并将在天津会见分管北美大洋洲和拉美地区的中国副外长谢锋。但随后英国《金融时报》报道指，此次访华计划因会面人物未谈拢而被暂停。

今年3月，自中美高级外交官员在阿拉斯加会谈中进行激烈交锋后， 两国几乎没有再进行过面对面的高层接触。

在那次会议之前，华盛顿方面采取了一系列针对中国的行动，包括吊销中国电信公司在美营运牌照，以国家安全为由传唤多家中国信息技术公司，以及就香港问题升级制裁措施。

美国周五以“压制香港民主”为由刚对七名中国官员实施制裁。这也是华盛顿要求北京方面为破坏香港法治的行为负责而采取的最新行动。