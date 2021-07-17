林郑批港大学生不应美化刺警案：大学生不是小朋友

针对港大学生会此前哀悼刺警案嫌犯并通过相关议案，香港行政长官林郑月娥今天批评港大相关学生，指大学生不是小朋友，他们进入香港的最高学府，要对自己有要求。不过，针对警方到港大搜查的行动，林郑表示不做评论，并称自己没有向警方给予指示。

综合香港电台和《星岛日报》报道，林郑今天在一档节目中被问到有港大前学生会会长批评其一边包庇犯错高官，一边对学生赶尽杀绝时表示，她不认同包庇失德高官的说法，并指大学生不是小朋友，香港社会有言论自由，但也不应该借此去美化一个她认为社会应共同谴责的行为。

林郑说，希望经过两周时间沉淀，社会有共识，无论持什么立场、对政府和执法部门有什么看法，做人要有人性道德底线，她认为对于袭击甚至取去警员性命的人，给予怜悯，美化对方、封他为为港牺牲，社会应该只有一个反应，就是共同谴责。她认为，不采取这种立场的人，某程度上是纵容这种极端、不人性化的行为。

至于涉事学生道歉辞职是否不足以弥补做错的事，林郑说，不评论当局在法律上会否追究学生，交由执法检控部门决定， 但她认为大学生不是小朋友，不可以在今日做出一些行为，隔日就收回，指出这并非大学生的表现。

林郑还说，早前表示要跟进港大评议会事件，只是强调若涉嫌违法，包括《香港国安法》便应采取行动，她表明不会介入警方及校方的行动，也没有指示警方处理。

