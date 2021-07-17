郑若骅：香港大有可为就须国安法保驾护航

香港律政司司长郑若骅表示，《香港国安法》实施一年，社会由乱及治，市民可以自由地公开表达不同意见，并指香港大有可为就必须要有《香港国安法》保驾护航。

郑若骅在律政司今天刊登在官网的“司长网志”中写道，回顾《香港国安法》实施了一年后，社会由乱及治，市民可以自由地公开表达不同意见，更可理直气壮表达爱国爱港的情怀。

她说，虽有很多西方国家恶意攻击《香港国安法》，但过去一年的经济数据，包括首次公开招股集资额及银行体系的总存款额，都印证了香港的营商环境比以前变得更吸引人，也显示了国际投资者对香港的信心有增无减，令诋毁国安法的谎言不攻自破，并重申香港大有可为就必须要有《香港国安法》保驾护航。

郑若骅说，中央对“一国两制”的方针不会变、不动摇，也同时确保“一国两制”实践不变形、不走样。她说，大家必须理解“一国”是“两制”前提，须打好“一国”的基础，继续全面落实《香港国安法》，坚守“一国两制”的原则，“两制”才可以发挥优势，香港的前程必定会更美好，“国安”必定会带来“家好”。

郑若骅强调，律政司除了会严格按照《香港国安法》以及香港法律处理涉及危害国家安全的案件外，亦会加强向社会各界推广国家观念、对《宪法》、《基本法》和《香港国安法》的正确理解。