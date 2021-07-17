李家超：将“伪拥护”、“伪效忠”的人拒于管治架构外

港澳办主任夏宝龙昨日表明，绝不容许反中乱港分子通过任何途径和方式混进特区管治架构并形容是“铁的底线”，身兼候选人资格审查委员会主席的香港政务司司长李家超今天发表网志说，他和资审会全体成员，会公平公正依法履行审查并确认候选人资格的把关重任，将“伪拥护”、“伪效忠”的人拒于管治架构门外。

李家超在发表于香港政务司网站上的网志中说，夏宝龙在研讨会上要求香港办好未来三场选举，他和资审会会严格把好关，以“负面清单”为基础，但不限于清单上的行为，综合考虑每起个案事实、证据等，作出决定。

李家超表示，有关拥护《基本法》、效忠香港特区的正面及负面清单行为，已于5月21日刊宪生效，负面清单包括违反《香港国安法》、《基本法》第23条、宣扬或支持“港独”立场；拒绝承认中华人民共和国对香港特区拥有并行使主权；寻求外国政府或组织干预香港特区的事务；以及非法手段强迫或威吓行政长官改变某项政策或提交立法会审议的议案；无差别地反对特区政府提出的议案，并意图以此要胁特区政府，或逼使行政长官下台及推翻特区政府等。

他说，上述清单提供了明确的指引，资审会会以上述清单作为基础，但不限于清单上的行为，综合考虑每宗个案的事实、证据和情况之后，作出决定。

李家超还说，若有需要，资审会可咨询国安委，国安委根据特区警务处维护国家安全部门的审查情况，就候选人是否符合“拥护《基本法》、效忠香港特区”的法定要求和条件，向资审会出具审查意见书。

李家超说，未来三场选举将产生新一届选委、第七届立法会议员，以及第六届特区行政长官，对“一国两制”贯彻实施、“爱国者治港”全面落实至关重要，他强调：“我和资审会全体成员，会公平公正依法履行审查并确认候选人资格的把关重任，确保完善选举制度准确落实，并获得应有的效果，将‘伪拥护’、‘伪效忠’的人拒于管治架构门外。”

