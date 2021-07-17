中国网红奶茶跨省代购 专家：行为或违法

中国湖南长沙的“网红奶茶”茶颜悦色近日因被跨省代购再次引发关注，据报代购者一趟可赚几千元人民币的利润。“茶颜悦色”官方已公开表示不支持代购行为，而跨省代购也引发卫生疑虑等问题，有法律人士认为，代购者的行为或涉嫌违法。

据《法治日报》报道，茶颜悦色是湖南茶悦餐饮管理有限公司旗下品牌，以茶饮和甜品为主打，在长沙的人气很高，其奶茶也成了“网红奶茶”。

茶颜悦色奶茶的跨省代购生意近期变得火爆，有媒体披露，在长沙门店售价12元的奶茶，通过专人代购到达杭州客人手里时价格逼近60元（人民币，下同，约12.6新元）。

爆料人说，代购会通过所在城市的小程序收集整理订单，订单达到一定数量后，他们就坐高铁或飞机到长沙取货，货到手后放入保温箱里返程。

据称，之前代购每天接单100杯，现在已增加到200杯还供不应求，每次往返利润可达2500元。

据悉，代购奶茶的生意不仅在杭州存在，在长沙周边的江西南昌、安徽合肥等城市也曾出现过。

夏季奶盖类奶茶存放时间较短，饮用时如果奶油已融化，会出现略酸的味道，因为奶茶已经变质，也容易滋生细菌。跨省代购给茶颜悦色奶茶的品质和声誉带来挑战，茶颜悦色7月14日在官方微博回应称，不支持任何代购行为，希望代购者停止这种行为，也呼吁消费者不要从任何渠道代购奶茶。

茶颜悦色还称，他们的奶茶现调现做，保质期短、保存条件苛刻，在没有合适稳定储存条件的情况下进行长途运输有极大的食品安全风险。

茶颜悦色表示，为打击奶茶代购，门店在接到大的订单时会核实购买原因，如确认是代购会拒绝接单。

对于跨省代购行为是否涉嫌违法，律师看法不一，长沙一位律师认为：“跨省代购奶茶，这本身也算是劳动所得，我觉得并未达到严重扰乱市场秩序的程度，应该不属于非法经营。”

但湖南师范大学法学院教授黄捷认为，这种以盈利为目的、针对不特定人群的大批量代购行为，涉嫌多重违法。

首先，按照《食品卫生法》规定，食品生产经营者指一切从事食品生产经营的单位或者个人，食品生产经营人员需取得“健康证明”，若跨省代购人员在未取得“健康证明”的情况下进行代购行为，可处以5000元以下的罚款。

其次，奶茶经过长途运输极易发生变质，严重时会危害委托人的身体健康，而食品属于特殊商品，《食品卫生法》规定，中国实行食品卫生监督制度，这种以盈利为目的，针对不特定对象进行大规模的代购，已经属于食品经营性质的活动。

第三，由于跨省代购脱离了相关部门监管，扰乱了市场秩序，属于非法经营活动。黄捷称，该类行为若继续下去，构成情节严重或造成严重后果等，便可能构成刑法中“其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为”，可被依法查处。

此外，黄捷认为跨省代购商也极易引发纠纷，并涉嫌漏税等触犯税法的问题。