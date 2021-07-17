中国驻英使馆：英议会通过涉冬奥动议是卑劣的政治把戏

中国驻英国使馆发言人就英国议会通过涉冬奥会动议指出，这种把体育政治化的做法严重违背奥林匹克精神，损害国际奥林匹克事业，也是对英国运动员的不尊重。中方对此坚决反对，并奉劝英国有关议员收起这套卑劣的政治把戏。

根据中国驻英国大使馆网站消息，发言人在声明中说，上述动议炮制者对中国的指责完全建立在谎言基础上。涉疆问题根本不是什么人权、宗教或民族问题。新疆根本不存在什么“种族灭绝”“拘留营”或“强迫劳动”。中国政府所做的一切均是依法进行，目的是为了反暴恐、去极端化、反分裂。正是由于我们的努力，目前新疆社会安全稳定，发展持续向好，各族人民充分享有各项权利，各少数民族的语言文字、传统文化、风俗习惯等得到很好保护和传承。

发言人称，北京2022年冬奥会和冬残奥会是中国对国际奥林匹克运动作出的又一重要贡献，参加北京冬奥会也是冬奥运动爱好者的热切期盼。当前北京冬奥会各项筹备工作进展顺利，得到包括国际奥委会在内的国际社会的高度认可。中国有信心与各方一道，将2022年北京冬奥会办成一届简约、安全、精彩的奥运盛会。

发言人最后奉劝，英国有关议员收起这套卑劣的政治把戏，停止针对中国的造谣抹黑，停止对国际奥林匹克运动的亵渎，不要站在运动员和冬奥运动爱好者的对立面，否则，只会是搬起石头砸自己的脚，以失败告终。

综合美国之音和日经亚洲报道，英国下议院周四（15日）投票通过了一项动议，对于将在明年举办的北京冬季奥运会进行外交抵制。

下议院认为，冬季奥运会不应在一个政府被“指控犯有大规模暴行罪行”的国家举办，英国政府及其代表也应拒绝参加这届冬奥会，除非北京结束在新疆地区发生的暴行，并解除对英国议员、公民和实体的制裁。

虽然这项动议不具有法律约束力，也不会阻止运动员参赛，但可能给英国首相约翰逊带来政治压力。同时也表明，西方议员对新疆问题和香港问题越来越关注。