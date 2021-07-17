雷东生任宁夏回族自治区党委秘书长

从中共中央政法委调任宁夏半年后，宁夏回族自治区政法委书记雷东生职务再次调整，转任自治区党委秘书长。

据《新京报》报道，宁夏新闻网最新信息显示，宁夏回族自治区党委常委、政法委书记雷东生，本月已转任自治区党委秘书长，兼任自治区直属机关工作委员会书记；赖蛟任自治区党委常委、政法委书记。

官方简历显示，雷东生是湖南祁东人，1969年11月出生。清华大学法学院刑法学专业毕业，法学博士，曾在公安部工作多年，2002年任公安部办公厅研究室副主任，2004年明确为副局级。

雷东生在2008年10月调任中央政法委研究室（执法监督协调室）巡视员、副主任，2010年任主任，2012年至2013年赴湖南长沙挂职市委副书记一年时间。

2017年3月起，雷东生担任中央政法委副秘书长，后兼任中央新疆工作协调小组成员。今年1月履新宁夏，任自治区党委常委、政法委书记，次月同时担任自治区法学会会长。

新任宁夏回族自治区党委常委、政法委书记赖蛟，曾长期任职重庆。

赖蛟出生于1972年4月，重庆荣昌人，长期在商贸系统工作，曾任重庆两江新区管委会副主任、渝北区区长、重庆市商业委员会主任等职，2016年9月出任忠县县委书记。

去年3月，赖蛟跨省履新，获任宁夏回族自治区人民政府副主席，后负责自治区商务、文化旅游、外事、市场管理等方面的工作。