中国发现首例人类感染猴B病毒致死病例

中国发现首例人类感染猴B病毒病例。患者为一名53岁男性兽医，他在北京一家专门从事非人灵长类动物繁殖和实验研究的机构工作。他在今年3月解剖了两只死猴子后一个月出现症状，并在5月27日死亡。

根据健康时报客户端消息，《中国疾病预防控制中心周报（英文）》）昨天报告了这起病例的具体情况。这名男兽医在今年3月4日和6日解剖了两只死猴子，一个月后出现了恶心和呕吐的症状，随后发烧并出现神经系统方面的症状。患者曾在几家医院就诊，最终于5月27日死亡。

在此之前，中国没有报告过猴B病毒感染致死病例，临床上也未发现明显的猴B病毒感染病例。科研人员通过下一代测序和实时聚合酶链式反应在国内发现这起首例人类感染猴B病毒病例。

据报告，猴B病毒最初于1932年被分离出来，是猕猴体内的一种地方性α疱疹病毒，通常通过直接接触和交换身体分泌物水平传播。猴B病毒在其自然猕猴宿主中并不明显，但约有60例致病性人畜共患猴B病毒感染病例零星发生，其致死率为70%至80%。尽管二次传播的风险较小，但也曾发生过一例人际传播的情况。此前，人畜共患的猴B病毒感染者主要为北美的灵长类动物兽医、动物护理人员或实验室研究人员。

科研人员4月17日收集了上述患者的脑脊液，用下一代测序（NGS）方式获得的285个阅读表明患者脑脊液中可能存在α疱疹病毒感染。为了进一步确定病因，又从该患者和两名密切接触者（一名47岁的男医生和一名25岁的女护士）收集了一些试样，包括脑脊液、水疱液、血液、鼻拭子和口咽拭子，随后于4月19日被送往中国疾控中心国家病毒性疾病预防控制所。

调查报告证实了此为中国首例人类BV感染病例，并称该病例的发现意味着猴子的B疱疹病毒可能对职业工作者，如灵长类动物兽医、动物护理人员和实验室研究人员等，构成潜在的人畜共患威胁。有必要在特定的无病原体恒河猴群体的发展过程中消除猴B病毒，并加强对中国实验猕猴和职业工作者的监测。

