中国公安部派刑侦专家赴巴基斯坦协助调查爆炸案

中国国务委员、公安部部长赵克志今天就巴基斯坦爆炸案与该国内政部长拉希德紧急通话。赵克志表示，这是一起针对中国在巴人员的恐怖袭击，中方对实施这一暴行的组织和人员予以强烈谴责。中国公安部已派出刑事侦查技术专家赴巴协助开展调查，希中巴双方一道，查明真相，找出真凶。

根据中国公安部网站消息，赵克志在通话中表示，中国政府高度重视周三（14日）在巴发生的中方人员遇袭伤亡事件，并强调中国国家主席习近平作出重要批示。

赵克志说，根据目前巴方调查及通报情况，这是一起针对中国在巴人员的恐怖袭击，中方对实施这一暴行的组织和人员予以强烈谴责。

赵克志表示，中国公安部已派出刑事侦查技术专家赴巴协助开展调查，希中巴双方一道，查明真相，尽快破案，找出真凶，严惩幕后组织者和相关人员。请巴方全面排查中方在巴人员、机构、项目安全风险，堵塞漏洞，加强安全预警，强化安保措施，尽最大努力保障中方人员生命安全，防止类似事件再次发生。

赵克志强调，中巴是全天候战略合作伙伴，希中巴执法部门进一步加强合作机制建设，深化务实合作，维护好双方共同利益。

报道称，拉希德代表总理和巴人民强烈谴责这一恐袭事件，并表示其本人将于次日赶赴事发现场，督导破案，查明真相，严惩真凶。巴方将采取最高等级安保措施，保障在巴中国机构人员安全。

此外，中国赴巴基斯坦跨部门联合工作组组长、外交部涉外安全司副司长吴伟，同中国驻巴基斯坦大使农融当地时间16 日下午一同赶赴巴首都附近的陆军医院，看望和慰问在达苏恐怖袭击事件中受伤的中方人员，了解每名伤员的病情和救治情况，并向伤员转达中央和国务院领导的关心。