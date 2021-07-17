中国驻韩大使：中韩关系不是韩美关系附属品

韩国下届总统候选人、前检察总长尹锡悦近日接受媒体访问时表示，只有韩美关系巩固，中国等国才会尊重韩国。中国驻韩国大使邢海明昨天就此发文回应称，中韩关系不是韩美关系的附属品。

尹锡悦本月14日接受韩国《中央日报》采访时说，“韩国的外交安全必须以巩固的韩美同盟为出发点，韩美关系应该是不变的常数”，“只有韩美关系巩固了，中国等其他国家才会尊重韩国”。

他还表示，美国拜登政府下定决心要用尖端技术打压中国，韩国如果与美国背道而驰，就难以正常展开国际商贸活动，韩国政府应秉持“战略清晰”对企业释放出信号。

他还对中国表示，“若要韩国取消萨德部署，中国应首先拆除部署在本国边境附近的远程雷达”。

据中国外交部亚洲司微信公众号“亚洲雄风” 消息，邢海明昨天在《中央日报》发表题为《中韩关系不是韩美关系的附属品》的文章，针对尹锡悦的言论阐明中方立场。

对于韩美同盟的关系，邢海明表示，中国尊重韩国的外交政策，清楚韩美同盟关系，但韩美同盟不能损害中国利益。中韩两国是搬不走的邻居，有充足的和平相处与互利合作的理由和条件。

他指出，中韩关系并非韩美关系的附属品，中韩关系发展应不受其他因素影响，应该着眼未来加强政治互信，推动双边关系在今后30年取得更大发展。

关于萨德问题，邢海明强调，美国在韩部署萨德严重损害中国的安全利益，且完全超出韩国防御北方导弹的需要。

对于尹锡悦在采访中提到的中国雷达，邢海明表示“不理解其中的逻辑”，此前从未听韩国朋友说中国的雷达对韩国有什么威胁。

他强调，中韩两国绝不是敌人，中国奉行防御性国防政策，从未把韩国看作中国的假想敌，中国的国防力量也绝不会威胁到韩国。

对于尹锡悦在采访中谈到的半导体产业等经济方面的问题，邢海明回应说，最重要的是遵循市场原理，顺应全球化大势，自由市场经济本来应该是所谓自由民主社会的基础，但某些标榜自由民主的国家却“逆行倒施”，企图搞人为的“脱钩”。

文章提到，中韩贸易已接近韩美、韩日、韩欧贸易之和，中国集成电路市场在全球市场份额中占比近50%，韩国约八成的存储芯片销往中国。

邢海明强调，“某些国家的逆势之行不可能成功”，未来的中国将为包括韩国在内的各国提供更大市场和更好发展机遇，相信韩方会同中方一道坚持按市场原理办事，坚持互利共赢和真正的多边主义。