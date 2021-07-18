谭德塞：第二阶段冠病溯源应包括调查武汉实验室

世界卫生组织提议，要再派专家组前往中国展开第二阶段的新冠病毒溯源调查，其中包括对实验室和海鲜市场的调查。世卫总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）呼吁中国当局对调查采取透明的态度。

综合法新社和美国之音报道，谭德塞周五（7月16日）向世卫组织的成员国提出了这一计划。此前一天，他表示，第一阶段的调查因为没有得到中国疫情爆发后的头几天的原始数据而受到了影响。

在对成员国所做的闭门简报中，谭德塞为下一阶段的调查提出了五个优先事项。

根据世卫组织提供的发言稿，这些优先事项包括 "对在2019年12月发现的人类感染最初病例所在地区运作的相关实验室和研究机构进行审查"。

谭德塞还建议调查人员应重点关注对于导致新冠病毒的" SARS CoV-2出现最早传播迹象的地区的优先研究"。 他呼吁对最早发现冠病疫情的中国武汉市及其周边的动物交易市场进行更多的研究。

在周五的发言稿中，谭德塞说：“寻找病毒源头是一次科学活动，必须在没有政治影响的自由条件下进行。为此目的，我们希望中国能够本着透明精神，分享所有相关数据，支持下一阶段的科学调查。”

世卫组织今年1月获得中国批准，派专家组进入武汉进行调查。他们在武汉工作了大约一个月。

在3月份发表的调查报告中，世卫专家们只是一般性地表示，病毒可能是通过某种中间动物宿主把蝙蝠身上的病毒传染给了人类。此外，报告还称实验室泄露“极不可能”（extremely unlikely）。

美国等一些国家强烈要求再次前往武汉进行调查，尤其是对当时负责蝙蝠病毒研究的武汉病毒研究所进行调查。而中国方面认为，有关实验室泄露病毒的说法是荒唐的，并指这是破坏调查的政治操弄。

中国外交部发言人赵立坚在周五的例行记者会上在回答有关世卫组织需要中国提供更多数据问题时候表示，有些数据因为涉及个人信息，是不能够复制或者带出中国的。