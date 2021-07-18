王毅：别国应放弃让叙利亚政权更迭的幻想

中国国务委员兼外长王毅说，别国应尊重叙利亚人民的选择，放弃政权更迭的幻想，让叙人民自主决定国家前途命运。

据中国外交部网站报道，当地时间17日，王毅在大马士革同叙利亚外长米格达德举行会谈。

王毅表示，全面解决叙利亚问题，关键在于落实联合国安理会确立的“叙人主导、叙人所有”原则，各方形成合力，切实推进叙利亚问题的全面解决。中方有以下主张：

一是坚持尊重叙国家主权和领土完整。尊重叙人民的选择，放弃政权更迭的幻想，让叙人民自主决定国家前途命运。中方坚定支持叙自主探索发展道路，维护国家统一和民族尊严。

二是坚持民生为先和加快重建。解决叙人道危机的根本出路在于立即解除所有对叙的单边制裁和经济封锁。国际人道主义援助应尊重叙主权，同叙政府协商推进。要拓展跨线人道援助，提升跨境救援行动的透明度，不能影响叙主权和领土完整。

三是坚持有效打击恐怖主义。打击所有被联合国安理会列名的恐怖组织，不能搞双重标准。要尊重叙政府打恐主导权，反对借反恐操弄民族分裂。要承认叙为反恐作出的牺牲和贡献。中方将支持叙反恐立场，共同促进国际反恐合作。

四是坚持包容和解的政治解决方向。要推动叙人民主导的政治解决，通过对话协商弥合各派分歧，为叙长治久安和发展振兴奠定坚定政治基础。国际社会应为此提供建设性帮助，支持联合国发挥斡旋主渠道作用。

米格达德表示，叙方赞同中方四点主张，愿就叙利亚问题同中方进一步加强协调。中国是国际社会重要成员，始终站在国际正义一边。希中国在叙问题和其他国际问题上发挥更大作用。