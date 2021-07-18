王毅吁阿富汗各方尽快开启对话协商

中国国务委员兼外长王毅谈及阿富汗局势时表示，中国支持并期待阿各方本着“阿人所有，阿人主导”的原则，真正把阿富汗的命运掌握在自己手中，尽快开启有实质意义的对话协商。

据新华社报道，王毅7月12日至16日对土库曼斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦进行访问并出席上海合作组织成员国外长理事会会议、“上合组织－阿富汗联络组”外长会议、“中亚和南亚：地区互联互通的挑战和机遇”高级别国际会议。

结束访问之际，王毅接受媒体采访时被问及，美国快速从阿富汗撤军，阿富汗局势陡然趋紧。中国作为阿富汗邻国之一，将与中亚国家如何共同应对？

他回答说，阿富汗局势进入历史性转折关头，面临战与和的严峻挑战。此访期间，阿富汗问题成为各方讨论的焦点。总的感觉是，国际社会尤其是地区国家都对阿富汗的局势感到担忧，对阿富汗的未来寄予期待。

王毅说，国际社会一是都希望阿尽早停火，避免爆发全面内战，二是都认为应尽快重启阿人内部谈判，积极寻求政治解决方案，三是都反对各种恐怖势力趁机坐大，不允许阿富汗再度成为恐怖势力的聚集地。中方认为，这三个方面应当成为下阶段各方应对阿富汗问题的要务所在。

他补充道，今年是美国发动阿富汗战争20周年，美国作为阿富汗问题的始作俑者，需要以负责任的方式确保局势平稳过渡，不能错上加错，因撤生乱，因撤生战。从更深层次讲，美国撤出阿的时候，应当深刻反思究竟给阿富汗人民带来了和平还是苦难，应当认真考虑如何致力于地区的稳定而不是动荡。

王毅表示，中方支持并期待阿各方本着“阿人所有，阿人主导”的原则，真正把阿富汗的命运掌握在自己手中，从国家和人民的根本和长远利益出发，尽快开启有实质意义的对话协商，探讨符合阿富汗国情并得到人民拥护的和解路线图和时间表，共同开辟国家和民族新的未来。

他说，中国始终尊重阿富汗的主权、独立和领土完整，始终坚持不干涉阿内政的国际关系准则。期待阿富汗浴火重生，构建广泛包容的政治架构，奉行积极温和的穆斯林政策，坚决打击一切形式的恐怖主义，与周边所有邻国友好相处。

他表示，国际社会应遵循“阿人所有，阿人主导”的原则，积极协助阿富汗致力于上述目标。阿富汗的邻国作为利益攸关方，更应加强协调，形成合力，共同为阿富汗问题的和平解决发挥建设性作用，作出应有的贡献。