民调：移民英国的港人中逾一成带着父母

英国机构民调显示，移民英国的港人中，有逾一成会带父母赴英国，估计平均每五个移英家庭就有一名老人。

据《明报》报道，英国政府自今年1月底推行英国国民（海外）护照（BNO）签证计划，按英国内政部数据，首季有逾3.4万人申请。当地协助港人项目UKHK网站上月在网上调查，截至6月21日访问了1012人，53.5%受访者仍在香港并计划移英，当中52.1%今年内成行。

调查发现，移英者中63.5%受访者与孩子一同赴英，当中近六成孩子是小学生；13.2%受访者与年长父母同行，长者平均年龄是68.8岁，推算平均每五个移英家庭就有一名长者。

调查亦发现，逾八成受访者的教育水平为大专、学士或以上程度；七成受访者的家庭资产有10万英镑（18.69万新元）或以上。就业方面，55.7%的人未开始求职，42.5%受访者有意到英国创业，当中74.4%介乎30至49岁。

网站创办人坎迪亚（Krish Kandiah）说，调查数据将转交英国中央及地区政府，以助他们提早准备。

他分析说，不少港人与长者到英国定居，三代同堂在英国较少见，希望政府、教会等能助长者适应新环境。他还提到，有逾半受访者未求职，港人或需多点时间了解当地就业市场。

英国注册心理治疗师良方（笔名）透露，一名移居英国的家庭有一名70多岁的祖母，在儿子移民后三个月，多年前曾患抑郁症的祖母因服食过量药物入院。良方建议，由于人的适应期约为三至六个月，准备移民者应在出发前三至六个月提早告知长者，且不断重复提起，这样可以帮助老人家慢慢接受。