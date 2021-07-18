中国夏季用电高峰到来 多省电网负荷创新高

随着各地气温持续攀升，中国迎来今夏第一波用电高峰，全国日用电量刷新历史纪录，11个省级电网负荷创新高。

据新华社报道，中国日用电量在14日刷新了历史纪录，达到271.87亿千瓦时，比去年夏季的最高值增长超过了10%，比今年年初的极端寒潮天气情况下用电量增长也超过了4.7%。

中国国家电力调度控制中心副主任朱伟江说，主要是受天气因素的影响，再叠加上经济快速发展的这么一个态势，所以造成了7月中旬以来用电负荷有一个明显的上升，也就是第一波高峰的到来。

在本轮用电高峰中，华东、华中区域电网，及广东、江苏、浙江、安徽、福建、江西、陕西、广西等11个省级电网负荷创历史新高。为保障高峰时期用电，中国国家电网最高峰时段跨区送电容量首次超过1亿千瓦。

朱伟江说，像东北电网稳定送出在900万千瓦以上，很大程度支援了华北、华东、华中的用电平衡。华北在这一轮高温中温度不是很高，那么它也是服从安排，开出了能开尽开的火电机组，全力支援其他地区的用电高峰。目前来看供电平稳有序，可以保障迎峰度夏用电需求。

本轮电力负荷创新高地区，与出现高温天气地区完全吻合，这给电力保障带来不小压力。在本轮用电高峰中，江西电网平均用电负荷同比增长24.2%，连续五次超过去年夏季同期水平。高峰期间，江西省外受电通道保持满功率运行。

陕西电网也是9次刷新夏季最大负荷纪录，同比去年夏天增长19.9%。预计未来一段时间，多座变电站可能会出现负荷重载或过载，目前国网陕西电力正在加强设备运维，保障重载、满载设备安全稳定运行，满足高峰负荷时段用电需求。

江苏日用电负荷突破1.2亿千瓦，同比增长4.6%。南京、苏州、无锡、扬州等市用电负荷创新高。