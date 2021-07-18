台专家：台湾可与盟友组半导体联盟

台湾专家说，各国自建半导体供应链的成本约1万亿美元（1.36万亿新元），未来需在供应链韧性与经济效率中找到平衡。台湾厂商可呼应“美国制造”寻求结盟，或与盟友共组半导体联盟等方式作因应。

据台湾中央社报道，台湾经济研究院研究员刘佩真受访时说，在美中科技战、地缘政治与疫情变化下，各国开始想建立自家完整半导体供应链，美国、中国、欧盟、日本、韩国都有提出半导体振兴计划，盼抢夺战略制高点，避免天灾、政治因素造成的断链危机。

刘佩真指出，自建供应链过程会找全球领导型企业到当地投资，台积电自然成为首选。但是，过去半导体产业已将自由贸易体系的比较利益发挥到极致，各国各司其职、善用分工，供应链效率高、也很顺畅。

各国若要自建半导体完整供应链，前置成本高昂。她以波士顿顾问公司（BCG）先前发表“强化不确定时代下的全球半导体供应链”报告内容说，在不考虑投资失败等情境下，全球前期投资估为9000亿至1.2万亿美元；由于成本垫高，预估全球半导体价格将上涨35%至65%，这会慢慢地反映到终端消费市场。

刘佩真指出，半导体现在明显供不应求，但这都还没反应未来的自建成本，从经济学角度看，各国供应链自给自足可能不是最适解方；虽有国安考量，就看如何找到经济效率跟国家安全的平衡，“可能要在韧性与经济效率上取得平衡”。

她指出，欧盟在车用半导体较强，未来自驾车虽会用到先进制程，但比例上还不高，最大宗可能在成熟制程，这让厂商思考是否需建立2奈米先进制程；且欧盟内部对发展供应链仍有不同看法，毕竟，欧盟若想2030 年要占全球半导体晶片产量2成，必须付出庞大投资。

刘佩真认为，面对外在环境变化，台湾厂商可以寻求好的结盟，包括呼应“美国制造”，像是台积电赴美投资，未来看起来还有加码空间；再来就是跟盟友组成半导体联盟等方式，或借重海外不同国家的优势，来跟自身互补。

台湾工业研究院产科国际所研究总监杨瑞临受访时表示，“美国制造”是中长期发展趋势，台湾厂商应该主动积极参与因应。

杨瑞临指出，半导体晶片自给自足确实是过去从未有过局面，但危机也是转机，美国仍会在自由世界的盟友间持续技术交流；中长期看，对台湾可能带来价值提升与新的机运，包括在顶尖技术与人才交流上，也可能参与军用拓展到民间商用领域的商机。

台积电创办人张忠谋前日在亚太经合会议（APEC）非正式领袖会议的会后记者会、对大国希望“境内”半导体晶片自给自足趋势提出示警，认为此举可能提升成本、技术进步放缓，恐导致国家投入巨额成本，但无法建成自给自足的供应链。