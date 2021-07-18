日前驻美大使：日美要分工遏制中国

日本外务省顾问、前驻美大使杉山晋辅肯定美国拜登政府在同盟重建、疫情对策和经济复苏方面取得的成果。他指出，美方对同盟国日本的信赖和期待前所未有地高涨，为了遏制疑似违反国际秩序的中国的举动，日美如何分担职责是关键。

据共同社报道，杉山晋辅受访时被问及，继特朗普政府后，拜登政府的对华强硬姿态也很鲜明，对此他有什么看法。

杉山晋辅回复说，有批评称奥巴马政府“对华软弱”，拜登从失败中，学习了经验教训。中国正在逐步变为拥有蓝水海军的海洋国家。除美国之外，在军事、经济和技术等领域都具有强大影响力，其崛起在现代史上尚无前例。

杉山晋辅说，在美国，不分党派、不论官民对中国的担忧都非常强烈。拜登政府3月发布的《国家安全战略临时指南》展示了与中国对抗的方针，写明将与包括日本在内的同盟国公平分担责任。

谈及日本的立场时，杉山晋辅说，拜登政府上台约两个月就召开了日美安全保障磋商委员会（2+2）会议，这很罕见，显示出对日本的重视。4月的日美首脑会谈发布了成为两国关系基础的综合性文件。

他表示，为了让中国基于国际规则做出负责任的行为，日美有必要合作。同盟关系不意味着各国采取完全相同的行动。和美国相比，日本在地理上更靠近中国，双边关系也有悠久的历史。对华政策方面，日美如何分担职责将受到考验。