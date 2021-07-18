曾讲电信诈骗的B站人气博主被“粉丝”骗5万

中国B站视频博主“波桑吃遍世界”透露，他被一名自称是其粉丝的“银监会工作人员”电信诈骗了25万（人民币，下同，5.24万新元），这其中不光有波桑的全部积蓄，还有他向朋友借来的15万元。

据看看新闻Knews16日报道，波桑曾在视频中介绍讲解过柬埔寨的跨国电信诈骗聚居地，经警方调查，这回他被骗的电话也来自缅北或柬埔寨。

警方提醒，电信诈骗之所以如此猖獗，是因为它依托于看不见也摸不到的网络。如果再发生类似情况时，一定要第一时间前往当地派出所进行信息核实。

被骗后，波桑将这段经历拍成视频，介绍了自己被骗的全过程，希望网友们能引以为戒。

对方的诈骗手法其实很常见：一个年轻女孩的声音自称是“银监会工作人员”，声称波桑的银行账号存在冻结风险，需要转账验证资金。听闻她的话，波桑一开始本来提高了警觉，怀疑对方是骗子。

但他没有想到的是，下一步骗子不仅说出波桑的真实姓名与职业，还表现出自己是波桑的忠实粉丝，关心地问道：“我很喜欢你的视频，最近为什么不更新呢”“要加油更新视频，要小心骗子的电话”“平时的话一定要提高安全意识”。这些话让波桑放下警惕之心，还内心自责，“天啊，我竟然在怀疑我的粉丝？”

随后对方先往波桑的银行卡里转了2万元，说是担保资金。这下波桑完全相信了对方，又把2万元打了回去。

约半小时后，又有一人打电话给波桑，上来就是一顿长辈式的夸奖，说波桑做视频博主年少有为生活不易，然后询问波桑的单位及近况，最后又称波桑的情况特殊需打款25万验证，并保证自己绝不会动这笔钱。

当时的波桑已经完完全全放松了警惕，他的卡上只有10万存款，还找朋友借了15万，最后在对方的提示下将钱在不同账户里转来转去，但因中间并没有产生损失，直到最后完全确认转账之后，他才意识到被骗了。

波桑在视频里说，他原本打算这个月辞职去穷游，但现在为了偿还朋友的借款，要推迟旅游计划继续工作，希望尽早能把钱还上。目前该案仍在进一步调查中，民警告诉波桑他所接到的诈骗电话可能来自缅北或柬埔寨地区。

波桑的这段被骗经历一度上了微博热搜首位，他也在微博再次回应此事，希望更多网友看了视频后能够提高警惕，不要再出现受害者。

