中科院论文：中国智飞疫苗对抗变异病毒有效

中国科学院微生物研究所院士高福团队周六发表的一项预印版论文显示，由中国重庆智飞生物开发的冠病疫苗在很大程度上能够保留其对抗Delta变异株的中和作用，尽管其中和能力相对于冠病较旧变异株略有下降。

据第一财经报道，高福团队的论文显示，针对模拟冠病Delta变异株的病毒颗粒进行测试，与模拟较旧变异株的病毒颗粒相比，接种了智飞三剂疫苗的受试者血清样本的中和效果降低了1.2倍，这意味着疫苗对抗变异株的效果仍然大部分保留。

论文写道：“我们评估了智飞ZF2001引发的抗体血清对冠病变异株的中和作用，包括所有四种受关注的变体（Alpha、Beta、Gamma和Delta）以及其他三个引起人们兴趣的变异株（Epsilon、Eta 和 Kappa），通过模拟病毒颗粒发现，抗体血清保留了针对这些变异株的大部分中和活性。”

研究人员收集了28名受试者的血清样本。他们还强调，E484K/Q替代是减少刺突蛋白受体结合域（RBD）引起的血清中和的关键突变。此外，如果延长第二剂和第三剂疫苗接种的间隔时长，则可以增强疫苗对抗冠病变异株的中和效力以及活性。

智飞疫苗是重庆智飞与中科院微生物所共同研发的一种亚单位疫苗，它利用RBD的串联重复二聚体作为抗原。这种疫苗采用三剂接种方案，全球临床三期试验的疗效结果尚未公布，但已经在中国和乌兹别克斯坦获得紧急使用授权（EUA），接种超过1亿剂。

研究人员仍然警告称，需要来自临床试验或现实世界的数据来证明接种疫苗在多大程度上可以防止人们因感染冠病变异病毒发病。

高福此前在中科院第七届学术年会上表示：“展望未来，道高一尺魔高一丈，现在病毒出现了变异，网上有谣传说’我们不能打疫苗了，打疫苗会逼着病毒变异’，这是没有任何依据的。”

他还说道，中国已经开始对mRNA疫苗的新技术进行布局，并开始做临床实验。“中国必须站在世界前沿，而且不能只会干活，还要善于总结理论。”高福表示，“我呼吁大家，要高度关注mRNA疫苗的核心技术。”

中国冠病疫苗的生产工作正在加速推进。7月16日，工信部总工程师田玉龙在国新办发布会上介绍，中国冠病疫苗年产能达到50亿剂，累计供应国内冠病疫苗超过14亿剂，供应国外目前达到5.7亿剂。