港警将加强反恐演习 涉及港铁、商场等地点

香港警务处处长萧泽颐今日（18日）接受访问时指，警方日后会加强反恐演习，当中除了警队要参与外，亦会涉及港铁、商场、酒店等地方，目的是加强公众、相关员工在面对发生恐袭的应对及责任。

据香港经济日报报道，萧泽颐指出，香港在过去两年，已发生逾20宗真枪实弹或爆炸品等案件。就有关情况，警方已经提高警觉，但由于事件是涉及国家安全，要防止类似事件发生，除了要靠警方外，香港市民亦有责任。

在执法方面，他指出警方将会加强高姿态巡逻，包括会调配便装警员在行动的地方观察会否有任何可疑人出没等；另会加强反恐演习，涉及的不只是警队，或会包括各个持分者，例如是港铁、商场、酒店等均需要参与。其中，警方已于油塘一个商场中进行反恐演习，其中商场的员工亦要参与，以加强训练若在面对工作场所恐袭发生时的责任及如何应对等；而反恐演习包括公人士的目的，是为了灌输他们的警觉性及守法意识，但强调不会逼市民参与。

至于警方曾拘捕涉嫌制造土制炸弹的10多名“光城者”的成员，萧泽颐说，暂时没有情报显示香港有可能会成为受袭的目标，警方会就着恐袭的级别作持续评估，大前提是有没有可能会影响到市民的生命安全，如发现有需要提升恐袭的级别，当局会再作调整。

对于港澳办主任夏宝龙高度评价警队维护国安工作，萧泽颐表示感谢，指过去两年愈来愈多人支持警察，但不否认有部分人对警察存在敌对，警方时刻会检讨，但要改善警民关系，不可以单凭香港警队。