中国20余名科学家联合发文：冠病不可能源自实验室

中国20余位科学家在中国科学院主管、中国科学院与国家自然科学基金委员会主办的学术期刊《中国科学：生命科学》上，联名发文指，冠病病毒不可能产生于实验室。

据中央广播电视总台中国之声《新闻纵横》报道，《关于SARS-CoV-2起源――盲眼钟表匠的论证》文章指出，病毒不可能在大城市的水产市场里进化出来，更不可能产生于实验室，仅可能在当前疫情开始之前，并在一步步自然选择的驱动下，才会发生。

文章写道，冠病病毒在人群中具有极高的适应性，因此势必经历了更广泛的从动物宿主向人类宿主的适应性转变。

文章第一作者、中山大学吴仲义教授指出：“新冠病毒是一个非常‘完美’的病毒，所以它不可能在实验室做出来，也不可能在一个大城市的生鲜市场发展出来。它必须在一个特殊的环境，这个环境可以让病毒在人跟野生动物之间来来去去较长一段时间。”

文章指出，关于冠病非自然起源的说法毫无实际意义。当务之急和更有成效的做法，应该是专注于探究与冠病起源有关的自然过程。

文章写道，起源问题的研究需要理论先于实验，研究人员进行实证调查时，需要先知道所搜寻的目标是什么，就像警察需要知道抢劫银行的嫌疑犯的长相。错误的理论会将追踪引入歧途。而人和动物频繁出入流动的大型城市中的海鲜市场，不可能提供原发地需要的、逐步实现病毒演化的稳定环境。

文章指出，根据推论，在疫情暴发前，病毒在人群中已经经历了某些形式的逐步进化，不然冠病不会有如此强大的适应性。

吴仲义分析：“最有可能的起源地是一个野生动物很多，尤其蝙蝠很多的地方，人烟稀少，但是人畜接触的机会挺多的。它在这个过程中，可以慢慢适应人的环境。这个过程是漫长的，所以有时候可以看到中间状态。它每一次去侵犯人群的时候，随机性还是很高的，所以这个病毒出来的时候，会是失败很多次，最后才成功。”

他表示：“所以武汉只是疫情展开的地方，不是起源地。”

