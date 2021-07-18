重庆轨交称暂不设置女性专用车厢

近日有网友在“重庆网络问政平台”提出设置女性专用车厢问题。重庆市轨道交通（集团）有限公司回应称，设立女性专用车厢存在较大争议，暂不采纳该建议。

据澎湃新闻报道，前述网友于7月12日在“重庆问政平台”称，6月25日5点半左右，有女性指控一男子有非礼行为，男子一开始不承认，当女子说要调取监控后，男子遂逃窜。

该网友称，轨道交通作为一个窗口，应该给外地人一个良好形象，希望有关部门引起重视，采取相应措施防止“咸猪手”等行为发生，希望重庆走在前端，造福女性同胞，比如高峰时段在轨道交通划出女性专用车厢，弱冷车厢等。

重庆市轨道交通（集团）有限公司回应称，关于在轨道交通设立女性专用车厢，部分国家虽采取了该项举措，但存在较大争议。在轨道交通设立女性专用车厢一方面对遵纪守法的男性来讲，是一种歧视或不信任；另一方面，会加大乘坐在一般车厢里女性乘客的心理压力。同时，设置女性专用车厢无形中排斥了男性平等享用公共资源的权利，容易在上班高峰期造成不便。

重庆市轨交集团称，早晚高峰时段，在大客流车站站台配备了安全引导员，引导乘客安全、有序乘车，保障老弱病残孕乘客的乘车安全，若乘客在乘坐过程中遇到困难，可以大声呵斥，并向周围乘客、车站工作人员求助，及时制止、报警，同时尽量寻找目击者作证。