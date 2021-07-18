400名香港青年入职大湾区青年就业计划

中国的“大湾区青年就业计划”实行至今，已经有超过400名申请者入职。

据香港经济日报报道，香港劳工及福利局局长罗致光今日（18日）发表网志指，大湾区青年就业计划至今，有逾380间企业提供约2900个职位空缺，当中约一半为创科职位，求职申请数目逾1.8万个，目前有超过400名申请者已经入职。

他说，获聘的毕业生将获不低于18000港元（3145.3新元）月薪，除了有全面在职培训，不少企业亦提供免费住宿或租金津贴，条件相当优厚。而计划下大部分职位仍继续接受申请，亦不断有新的职位空缺加入。

另外，劳工处将联同工联会职业再训练中心于本周二（20日）、三（21日）在旺角麦花臣场馆内举行大型招聘会。为期两日的招聘会共有逾40间机构参加，于会场设置柜位，进行即场招聘，合共提供超过1800个职位空缺。职位包括饮食、物业管理及运输等行业的职位空缺，当中约6成无需相关工作经验，适合应届中学毕业生或青年人申请。

他又指，政府一直关注青年就业情况，将会推出多项就业支援，包括培训、招聘会等。另外，因应疫情而推行的创造职位计划，去年“防疫抗疫基金”预留66亿元，已创造约31000个职位；2021/22财政年度额外拨款66亿元推出的新一轮计划，至今已额外创造约20000个职位。

