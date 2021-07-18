中国新一线城市房价：九城超两万人民币

中国房价行情平台上15个新一线城市的平均单价显示，有9个城市超过了2万元/平方米（约4000新元/平方米），其中杭州位居第一，南京第二，中西部的武汉和西安均价也都超过了2万元/平方米。

据第一财经报道，记者梳理了中国房价行情平台上15个新一线城市的平均单价数据发现，目前15个新一线城市中，九个城市超过了2万元/平方米，其中，杭州和南京这两个长三角的特大城市超过了2万元/平方米。杭州以每平方米37558元位居第一。自从去年底杭州房价超越南京后，目前两者之间的差距已经拉大，杭州房价每平米比南京高出3500元。

第一财经·新一线城市研究所发布的《2021城市商业魅力排行榜》，成都、杭州、重庆、西安、苏州、武汉、南京、天津、郑州、长沙、东莞、佛山、宁波、青岛和沈阳成为了2021年的新一线城市。

近年来，在数字经济引领下，杭州经济快速发展，收入水平较高，人口大量流入，房地产市场也较为火热。杭州市统计局的数据显示，2021年一季度，全市数字经济核心产业实现增加值1120亿元，同比增长28.1%，两年平均增长16.6%，占GDP的26.7%。相关产业中，电子信息产品制造产业同比增长39.8%，两年平均增长14.4%。

南京以每平方米34016元位居第二。2020年南京实现GDP14817.95亿元，经济总量继2016年首次进入全国GDP万亿元俱乐部城市后，又首次跻身全国十强之列。

值得注意的是，九个单价超过2万元/平方米的新一线城市中，前7个均来自东部沿海地区。此外，来自中西部的武汉和西安单价分别达到了20257元/平方米和20197元/平方米。

长沙全体居民人均可支配收入在2020年达到51477.60元，同比增长5.7%，收入水平位居中西部主要城市第一位，超过了东部沿海的青岛、天津、福州、泉州等地。不过，长沙的物价、房价都保持较为稳定的水平。

今年5月，贝壳研究院发布的《2021新一线城市居住报告》统计出114个城市的居住负担情况。相比之下，长沙、沈阳、重庆的房价收入比相对偏低，其中长沙是典型的居住友好型城市，收入涨幅明显跑赢房价，房价收入比仅为6.35。