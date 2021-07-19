中国旅游博主烈士墓前摆不雅姿势被立案

中国一名旅游博主晒出自己在烈士墓碑旁摆出各种不敬Pose合影的照片，引起中国网民愤怒。涉事博主头条账号已被永久封禁，新疆检察机关介入调查，警方以涉嫌侵害英雄烈士名誉、荣誉罪对其立案。

综合中国媒体报道，海拔4280米的新疆康西瓦烈士陵园，安葬着百余名中国解放军卫国戍边牺牲的烈士，其中包括2020年6月中印边境冲突中阵亡的陈红军、陈祥榕、肖思远、王焯冉。

有网友昨天在微博贴出一组照片并配文称，“今日头条的旅游up主***，卫国戍边英雄墓碑不是你应该摆pose拍照的地方，请对烈士予以应有的尊重。”

截图显示，这组照片来自头条号上的一位博主，其简介描述为“40国环球旅行ing”。

被曝出的贴文虽然配文“尊敬”，但从发布的照片看，其中一张照片中他满面笑容，脚踩碑座，身体斜倚在墓碑上；另一张照片中他一只手撑在墓碑上，另一只手对着墓碑比出疑似“枪”的手势。

这组图片很快点燃网友怒火，有网民怒称”气的我摔手机了！”直指该博主“毫无敬畏之心”，指责其行为侮辱了“尊敬”两个字。

事件发酵后，今日头条昨天发布公告，对涉事旅游博主账号予以永久封禁处理。

新疆检察机关昨天也介入调查，新疆检察官方微博当天下午回应称，检察机关已对接文旅部门，建议将涉事者列入旅游黑名单。

新疆和田皮山县人民检察院官方微博表示，根据刑法规定，该网友行为已涉嫌侵害英雄烈士名誉、荣誉罪，检察院已督促皮山县公安局立案，后续将以刑事附带民事公益诉讼手段追究其民事责任。

皮山县人民检察院过后再次通报最新处理进展称，已与涉事者目前所处地阿里公安机关取得联系，协调配合，督促其尽快到皮山县公安局接受调查。

中国公安部新闻中心、公安部治安管理局官方微博今天上午发布消息称，根据刑法规定，旅游up主小贤jayson在卫国戍边英雄墓碑前摆拍的行为涉嫌侵害英雄烈士名誉、荣誉罪，皮山公安局已立案。

对于中印去年加勒万河谷冲突致四名解放军士兵阵亡，中国民间及官方多次以不同形式悼念。官媒新华社前天还首次披露阵亡解放军与印军对峙现场细节，指阵亡解放军陈红军当时迎着“石头雨”、“棍棒阵”冲上前阵解救团长祁发宝，而后因再次折回解救战友不幸阵亡，士兵陈祥榕则为解救陈红军而阵亡。

中国军媒《解放军报》旗下微博“钧正平”昨天也发声强调，英雄烈士是民族的共同历史记忆，烈士陵园是先烈安息之所，应保持庄严肃穆，不容亵渎，“致敬英雄，就要真正把英雄放在心上，在烈士陵园这样的庄严场所，请保持严肃！”