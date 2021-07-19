中国驻日大使：以东奥作宣讲台推介北京冬奥接棒

东京奥运开幕在即，中国驻日大使孔铉佑表示，本届奥运对中国而言不仅是竞技场，也是宣讲台，中国将以东京奥运为契机向世界大力推介明年的北京冬奥会，实现顺利接棒。

孔铉佑在接受中国央视新闻访问时，作上述表示。他以三个关键词表达自己对东京奥运的看法。他说，首先是抗疫，东奥以“激情相聚”为口号，代表疫情下国际社会的期待，相信东奥能成为弘扬奥林匹克精神，在疫情下给世界带来勇气、信心和希望的盛会。

他指出，其次是团结，北京明年初将举办冬季奥运会，希望中日相互支持，共同办好夏季奥运会和明年初的冬季奥运会。

第三是可持续，孔铉佑说，东京奥运会的办会方针就是简约，强调奥林匹克事业的可持续性，日本提出要为后人留下丰厚的奥运遗产。

他指出，本届东京奥运会对中国而言不仅是竞技场，还是重要的宣讲台。中国对明年如期举办北京冬奥会很有信心，将以东京奥运会为契机，向世界大力推介明年初在北京举行的冬季奥运会，实现明年顺利接棒。

此外，他也提到，中国会在赛场之外以多种方式全方位参与东京奥运，一批中国企业成为东京奥运会和各国奥运代表团的赞助商，大量奥运相关体育器材，包括和奥运有关的周边产品是“中国制造”。

目前中国运动员正陆续抵达东京，孔铉佑说，做好中国运动员参赛的保障工作是大使馆义不容辞的责任，是当下驻日使馆工作的重中之重，将全力确保中国体育代表团平安、顺利、安全地圆满完成参加东京奥运会的各项任务。

本届东京奥运会的中国代表团人数多达777人，其中选手431人，创下中国境外参赛规模之最。

中国体育总局局长、代表团团长苟仲文要求全团做好全方位疫情防控，确保中国体育代表团零感染安全参赛。

他也要求全团敢打敢拼不认怂，遏制奥运成绩多年持续下滑趋势，确保在金牌和奖牌榜上保持第一序列。