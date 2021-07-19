时速600公里高速磁浮交通系统本月将在青岛问世

世界首套时速600公里高速磁浮交通系统将于本月20日在山东青岛亮相，这是当前速度最快的地面交通工具。

中车青岛四方机车车辆股份有限公司微信公众号“高铁四方”昨天（18日）发布消息称，世界首套时速600公里高速磁浮交通系统7月20日将在青岛亮相，并发布最新预告片。

中车四方称，这是当前速度最快的地面交通工具，是世界轨道交通领域的尖端科技成果。

中车四方股份公司副总经理、总工程师梁建英介绍，高速磁浮列车和高铁最大的不同在于有轨高铁是通过轮子作用在轨道上，与轮轨接触来驱动列车前进。而高速磁浮列车是通过电磁力，实现列车与轨道之间无接触的悬浮、驱动、导向。由于列车悬浮在空中，行进时不需要接触地面，阻力只来自空气，可以实现较高速度运行。

时速600公里高速磁浮工程项目于2016年7月启动，由中国中车组织，中车四方股份公司具体实施，聚集中国高铁、磁浮领域优势资源，联合30余家企业、高校、科研院所共同攻关。

2019年5月，时速600公里高速磁浮试验样车在山东青岛正式下线。

据《科技日报》报道，对于在高铁之外为什么还要研制时速600公里高速磁悬浮列车，中车四方股份公司副总工程师吴冬华此前表示，发展高速磁浮有利于抢占轨道交通技术制高点，保持中国高铁领域的领先优势。

吴冬华说，时速600公里的高速磁浮可以填补高铁和航空运输之间的速度空白，形成航空、高铁、高速磁浮和城市交通速度梯度更加合理、高效、灵活便捷的多维交通架构。