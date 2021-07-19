台太鲁阁号事故死者家属质疑官方是否隐瞒调查报告

台湾官方昨晚（18日）公布针对台铁太鲁阁号出轨事故的行政调查报告，并声称他们是应家属强烈期望而公布这份报告，但由罹难者家属代表组成的自救会“太鲁阁的眼泪”随后质疑交通部和台铁是不是隐瞒调查报告的存在，恶意欺骗家属和解。

综合台湾《联合报》和《自由时报》报道，这份报告应早在5月21日就完成。交通部长王国材更说，本来要在较迟时候才公布，但因为早前有立委要求公开报告内容，所以交通部在昨天公布。

国民党立法院党团上周召开记者会，指行政调查报告迟迟未公布。交通部当时回应时称，需要等待国家运输安全调查委员会的调查报告结果出炉后，才公布行政调查报告。

行政调查报告直指施工计划疏漏、人员管理疏漏、防护不周等缺失。惩处名单方面，负责层级最高的是台铁副局长。

行政调查报告公布后，“太鲁阁的眼泪”在声明中说，这份报告让他们感到愤怒、心痛，等待100多天的日子，等来的却是一份不痛不痒的行政调查，不免让人怀疑，是否因为冠病疫情趋缓，家属组织集结起来后，行政院、交通部担心舆论压力，才匆忙公布这份报告？

“太鲁阁的眼泪”也质问5月就做成的行政调查报告，为何迟至两个月后才公布，并呼吁司法机关对台铁严加调查，厘清从这起事故中突显出的结构性问题。

在4月2日发生的太鲁阁号出轨事故，共造成49人死亡，超过200人受伤。