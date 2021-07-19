中国“顶流”吴亦凡陷桃色风波 多个品牌商终止合作

中国“顶流”（顶级流量）艺人吴亦凡近日因被中国女网红都美竹指控“诱骗未成年女孩发生关系”，陷入舆论漩涡；随着事件不断发酵，一些品牌商宣布终止与吴亦凡的合作。

都美竹此前在微博曝料吴亦凡玩弄感情，在娱乐圈引发巨大风波。都美竹昨天（18日）在接受网易娱乐采访时表示，吴亦凡“以选演员等为借口，物色、诱骗年轻女性，包括自己在内共有八名受害人，其中有两个女孩至今未成年”，并爆料吴亦凡“搭讪女性”的多种方式。

都美竹称收到吴亦凡50万元（人民币，约10.5万新元）封口费。（互联网）

都美竹还称收到50万元（人民币，下同，约10.5万新元）封口费，正在分批退回，她还说已做好走法律程序的准备，用法律“堂堂正正地战斗”。

相关报道在中国社交平台再度引发热议，不少网友向品牌喊话，要求他们终止与吴亦凡的合作关系。

中国女网红都美竹据报曾与吴亦凡交往。（都美竹微博）

随着事件发酵，昨晚7时许，知名化妆品品牌韩束率先发文表示，已向吴亦凡方发出《解约告知函》并终止一切品牌合作关系，随后“韩束与吴亦凡解约”登上微博热搜，韩束在淘宝和抖音的店铺直播间也涌进大量观众，淘宝直播间更是一度被挤爆。

昨晚10时许，中国中央广播电视总台推出的聚合分发平台云听App也在官方微博表示，已终止与吴亦凡的一切合作，其不再担任云听“声音推荐官”，云听App及第三方平台账号已对吴亦凡参与录制的全部内容做下架处理。

洗涤用品领域品牌立白官方微博今天在微博宣布已终止所有与吴亦凡的品牌合作关系，是继韩束、云听app之后第三个宣布和吴亦凡解约的品牌。

继立白之后，吴亦凡此前代言的品牌滋源、华帝等今天也发文称已终止所有与吴亦凡的品牌合作关系，兰蔻客服的自动回复则显示与吴亦凡的合约已到期，相关宣传已终止。

其他多个暂未表示和吴亦凡解约的品牌商官方微博中已经无法搜索到吴亦凡相关内容，吴亦凡转发的品牌相关内容也变成没有查看微博权限的状态。

对于品牌商终止合作及一些品牌方隐藏动态，有网友直言吴亦凡咎由自取，还有人说：“这是要凉了吧，吴亦凡你值得。”

对此，吴亦凡今天（19日）在微博发文，否认都美竹此前爆料中的种种“细节”。

他在微博称，“之前没有回应是因为不想干扰司法程序的推进，但没想到我的沉默却纵容了造谣者的变本加厉，我已忍无可忍！本人只在2020年12月5日的朋友聚会中见过都女士一次，没有灌酒、没有收手机、更没有她描述的各种“细节”，当天聚会人很多，都会作证！我很抱歉打扰到大家。我申明，从来没有过什么“选妃”！没有“诱奸”“迷奸”！没有什么“未成年”！如果有这类行为，请大家放心，我会自己进监狱！！我对自己上述的所有话负法律责任！！”

吴亦凡今早在微博发文，否认都美竹此前爆料中的种种“细节”。截至下午4时，这则微博的点赞人数超过1380万次。（吴亦凡微博）

吴亦凡工作室官微今天上午也发布声明，称都美竹编造与吴亦凡有关不实信息、蓄意煽动舆论、向工作室索要巨款，上述行为涉嫌违法犯罪，工作室已经向公安机关报案，案件被受理后正在依法侦办。

中国主流媒体今天也纷纷对事件发声，呼吁“用法律决战终结吃瓜大战”。澎湃新闻发表评论文章说，一个开放包容的舆论场，容得下各种爆料和诉求，但决不能揉进明明涉及法律问题和公共利益，却又不明不白的硌人沙子。

文章表示，如果这些涉及违法犯罪的爆料是真的，就可能是刑事案件，而不仅仅是娱乐事件。如果爆料全是捏造和诬陷，那么同样构成对吴亦凡的严重侵权，也是性质恶劣的违法行为，“无论结果是哪一种，这一事件都需要彻查澄清”。

《新京报》也在微博评论称，事件已超越娱乐八卦、明星丑闻层面，涉及实实在在的法律问题，强奸、迷奸、诱奸这样的指控，很有可能因举证难而最终成为“捕风捉影”的“娱乐八卦”，但如果真有这样的情形，如果真的涉及未成年女孩，就决不能大意，明星也绝不可妄想通过“公关”来化解。