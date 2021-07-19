港专家：疫苗接种率七成未必形成免疫屏障

香港医学专家说，由于冠病疫苗对抗变种病毒能力下降，即使香港有望在9月底达七成接种率，也未必能形成稳定的免疫屏障。

据香港中通社报道，香港呼吸系统专科医生梁子超今天在电台节目中说，根据香港近日预约接种首剂冠病疫苗的情况来看，香港有望于9月底达到七成接种率，但由于冠病疫苗对于防止市民感染变种病毒的保护率降低，即使香港达到七成的接种率，也未必会形成稳定的群体免疫屏障。

梁子超指出，香港接种冠病疫苗的人士年龄分布不均，主要是30岁至60岁在职人士接种，但70岁以上的长者接种率较低。他认为，如果这种情况不能改善，或将拖慢香港日后的接种速度，也可能让院舍等高危场所暴发疫情。

香港医学会传染病顾问委员会联席主席曾祈殷也持相同观点。他表示，可能由于长者接收信息不理想，或者行动不便、不懂网上预约等，使长者的接种率依旧较低。特区政府应加强外展接种服务，或允许长者毋须预约，便可到接种中心接种疫苗。

据报道，考虑到疫苗的供应情况、接种率和保存问题，香港的社区疫苗接种中心只会运作至今年9月底。目前距离中心提供第一剂疫苗的最后日期尚余约40天。

曾祈殷认为，香港近日接种冠病疫苗的情况理想，特区政府应考虑延长社区接种中心的开放期限，继续为市民提供接种服务。