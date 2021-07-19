雷军捐赠价值逾20亿美元小米股份

中国智能手机制造商小米集团的董事长雷军将价值超过20亿美元（下同，约27.18亿新元）的公司股票捐给了慈善机构。这是中国政府加强科技行业监管整顿之际，中国科技界大亨进行巨额捐赠的最新一例。

根据Canalys的数据，小米集团在第二季度超过了苹果公司，成为全球第二大智能手机供应商。分析师认为，小米集团专注于硬件制造，因此，与中国的互联网巨头相比，小米集团算不上中国监管部门的优先整顿对象。

不过，小米集团的创始人、首席执行官雷军仍进行了巨额捐赠。《华尔街日报》指出，在他之前，已经有一些中国最大互联网公司的领袖做出了类似的捐赠行为。

小米集团上周五（16日）透过交易所发布的公告显示，雷军已向两家慈善机构捐赠约6.16亿股本公司B类股份。这两家慈善机构是由雷军参与共同创建的基金会。

《华尔街日报》称，按照小米集团上周五收盘价28.25港元（约合3.64美元）计算，这笔捐赠价值约为22亿美元。其中一份文件显示，捐赠完成后，雷军持有小米集团10.6%的股份。

上个月，餐饮外卖平台美团的创始人王兴将价值逾20亿美元的公司股份捐给了自己的慈善基金会。同月，据当地教育局称，字节跳动创始人张一鸣向他的家乡捐赠了约7700万美元，用于成立一个教育发展基金。字节跳动是短视频应用TikTok的母公司。

去年，拼多多创始人黄峥及其创始团队将公司2.37%的股份捐赠给一个名为繁星慈善基金的机构，该机构承诺在未来几年向一所中国大学捐赠1亿美元。

富瑞金融分析师Edison Lee说：“政府的目标之一是确保私营公司不会变得太大、太强，”因为这可能会加剧中国的贫富分化。“捐款将有助于缩小贫富差距，因此和政府的目标相一致。”

自去年年底以来，中国科技公司受到了越来越严格的审查。中国有关部门启动了一系列调查，并提出多项新法规，以确保蓬勃发展的科技行业的公平竞争和数据安全。

小米也受到关注。今年3月，中国最高互联网监管机构中国国家互联网信息办公室约谈小米等公司，就“深度伪造”技术发出警示。“深度伪造”技术是指使用机器学习算法来创建高度可信的人为操纵视频、图片和音频。