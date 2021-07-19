中国发改委将续投铜铝锌等储备平抑价格 

针对近期备受关注的大宗商品等热点问题，中国国家发展改革委官员今天（19日）表示，将组织好后续批次铜、铝、锌等国家储备投放，密切关注市场价格异常波动情况。

据中国网消息，对于大宗商品价格快速上涨，中国发改委价格司司长万劲松在发布会上表示，5月中下旬以来，发改委会同有关部门密切跟踪监测大宗商品价格走势，联合约谈铁矿石、钢材、铜、铝等重点企业及行业协会，多次赴有关交易中心、地方及重点企业进行联合调研和专项调查，督促企业守法合规经营，并组织完成首批铜、铝、锌等国家储备投放。

他指出，近期大宗商品价格总体呈回落态势，钢材、铜、铝等价格比5月份的年内高点下跌3%—14%，带动6月份PPI环比涨幅比上月大幅收窄1.3个百分点，市场普遍预计，随着保供稳价措施持续见效，大宗商品价格将逐步回归合理区间。

万劲松说，下一步将继续加强大宗商品价格监测预测，组织好后续批次铜、铝、锌等国家储备投放，密切关注市场价格异常波动情况；同事持续加大期现货市场联动监管力度，严厉打击哄抬价格、囤积居奇等违法违规价格行为。

发改委综合司司长袁达在同一场合表示，发改委会同国家粮食和储备局本月5日通过网络公开竞价方式投放了第一批国家储备共计10万吨，其中铜两万吨、铝五万吨、锌三万吨。

他还说，将继续分批组织开展铜、铝、锌储备投放，进一步缓解企业生产经营压力。

另外，在广受关注的猪肉价格方面，万劲松表示，从目前看生猪价格过度下跌的势头得到初步遏制，随着中央和地方收储“托市”效果逐步显现，加之今年1-2月新生仔猪量减少，会对7-8月生猪出栏产生影响，预计未来一段时间生猪价格可能将继续呈阶段性反弹态势。

他指出，发改委将持续跟踪能繁母猪、生猪存栏变化与猪肉价格走势，及时发布预警信息，引导养殖户合理安排生产，必要时进一步加大调控调节力度，防止生猪和猪肉价格大起大落。

