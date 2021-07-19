高端台产冠病疫苗在台获紧急使用授权

台湾公司高端的台产冠病疫苗今天（19日）获得在台湾的紧急使用授权。高端随后称，取得紧急使用授权后，公司将同步与其他对此疫苗有兴趣的国家或地区展开协商，部分国家或地区也有可能直接认可台湾的紧急使用授权。

综合台湾《自由时报》和《联合报》报道，卫生福利部旗下的食药署早前展开专家审查会议，并通过高端的疫苗紧急使用授权申请。

高端公布，公司原本把市场锁定在台湾及东南亚，现在来自中南美洲的需求更大，以台湾的南美邦交国巴拉圭来说，当地的情况很紧急，巴拉圭希望高端能在当地做一个三期临床试验，与打过阿斯利康（AZ）的受试者比较中和抗体效价高低。

高端今年的冠病疫苗年产能约1000万剂，多数委托台康及东洋两家台湾公司分别生产疫苗原液及充填作业，明年的产能会逐渐拉高，有机会增加至1亿剂，届时可能将再新增另一家台湾公司台耀为充填合作伙伴。

台湾总统府今年3月曾公布，一旦台产疫苗研发成功，总统及副总统愿意以实际行动支持台产疫苗，让台湾民众及国际对“Made In Taiwan”（台湾制造）的疫苗能安心、有信心。

总统府发言人张惇涵在高端的疫苗紧急授权申请获得通过后说，在正副总统接种台产疫苗方面，将依照中央流行疫情指挥中心开放施打的计划，妥适进行后续相关规划，若有定案将适时对外说明。

另一方面，台湾今天通报新增21起确诊病例，分别为15例本土及六起境外移入，另有一名确诊病患死亡。